今年升上大聯盟的瓊斯（Spencer Jones）在新人年就展現了驚人長打能力，但是否能成為洋基未來中外野人選，洋基總管凱許曼並未下定論，他表示：「我現在不會說他是不是我們的中外野手，我們會持續在市場上尋找機會，看看有哪些選擇。」

瓊斯自2022年選秀首輪獲得洋基指名，他出色的身材條件與長打能力，讓他經常被與法官賈吉（Aaron Judge）比較。瓊斯在今年迎來大聯盟機會，整季在洋基出賽86場、累積289個打席。他展現了頂尖的擊球爆發力與運動天賦，繳出11支全壘打、13支二壘安打、40分打點與10次盜壘的全能成績單，打擊三圍為.245/.313/ 429。進階數據更凸顯他的身體素質，平均擊球初速高達94英里、強勁擊球率達54.5%，衝刺速度也名列聯盟前段班，證明只要能把球擊進場內，他具備成為大聯盟主力砲手的破壞力。

然而儘管天賦驚人，但洋基球團對他最大的疑慮在於被三振率與擊球穩定度。瓊斯今年在289個打席中吞下高達105次三振（三振率高達36.3%），揮空率與追打壞球率都偏高，尤其是面對變速球、滑球等慢速變化球種時極易揮空，過大的好球帶容易遭大聯盟投手針對。此外，他在外野守備端的判斷與穩定性仍有進步空間；考量攻守兩端的表現，這種「盲砲型」的揮空風險是否能隨經驗修正，正是洋基猶豫是否將他視為未來不動中外野手、甚至考慮趁他交易價值高點將其送走的主因。