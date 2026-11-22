根據大聯盟官網報導，道奇簽下響尾蛇的新秀捕手塞爾達（Christian Cerda）。今年道奇捕手新秀拉辛（Dalton Rushing）近期因手肘尺側副韌帶（UCL）部分撕裂接受手術，預計需要長達9個月的時間才能重返蹲捕崗位。道奇此時網羅年僅23歲、且已具備3A經驗的塞爾達，希望填補捕手深度缺口。

塞爾達是右投右打潛力捕手，2019年以國際自由球員身分加盟坦帕灣光芒隊開啟職業生涯，並於2022年季中因培洛塔（David Peralta）交易案轉戰亞利桑那響尾蛇隊農場體系；在球場上，他以出色的本壘板紀律與選球眼著稱，具備穩定的上壘能力與長打潛力，同時擁有水準之上的臂力與阻殺技巧，是響尾蛇隊重點栽培的攻守兼備型捕手新秀。

今年塞爾達在3A出賽70場，打擊率.234、攻擊指數（OPS）0.692，敲出5轟、37分打點；生涯在小聯盟累積453場出賽，敲出42轟，打擊率.239。今年也曾搭檔台灣好手林昱珉，在3A層級的首場比賽，主投5局飆6K無失分奪勝，更在該場貢獻三分打點。