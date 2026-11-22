台灣選手李灝宇，入選由MLB官網記者克萊爾（Michael Clair）公布的世界明星隊陣容，憑藉著在新人年優異的攻擊表現，成為這項評選三屆以來，首位入選的台灣球員。

這份「2026 年全能世界陣容」是由大聯盟官網資深記者Michael Clair所評選，評選對象鎖定出生於美國本土以外的球員，球員可依據出生地或曾代表出戰國際賽的隊伍取得資格；而整份名單最嚴苛也最具話題性的規則在於「每個國家或地區僅能有一名球員入選」，意即一旦大谷翔平佔據了指定打擊席次，其他日本球星便無法再入選其他守位，再加上入選位置必須是球員在該球季相對常駐的守備位置，讓最終能脫穎而出的名單更具含金量與代表性。

李灝宇雖然在三月時因為腹斜肌拉傷讓他錯過了經典賽，但在四月升上大聯盟後，傷勢並未對他造成影響，刷新了多項台灣選手在大聯盟的紀錄，包括出賽數、安打、全壘打接連創下新高。

在新人年就達成這些成就，李灝宇仍然在受訪時表示這些紀錄都不是他最在意的事：「我的目標不是成為最棒的台灣球員，我是想在美國成為一名偉大的球員。」