根據《MLB Trade Rumors》報導，舊金山巨人針對王牌投手韋伯（Logan Webb）的交易態度轉變，在1週前仍被視為非賣品的韋伯，在球團評估其他球隊能開出的交易籌碼後，目前似乎已轉變方針，不再排除進行交涉的可能性。

韋伯於2023年4月簽下5年總額9000萬美元的延長合約，未來2年還剩下4700萬美元的薪資。今年巨人將先發投手視為休賽季最重要的補強內容，若要送走韋伯，巨人可能希望換回年輕先發投手，再將省下來的錢用於網羅其他投手。 巨人隊在2014年第四輪選進韋伯，從2021年開始逐漸站穩大聯盟，2023入選美國隊經典賽陣容，雖然最後因決定留在巨人春訓而退出了經典賽，在2026經典賽，韋伯同樣入選並隨隊收穫亞軍。

韋伯是巨人隊先發輪值陣中，能吃下長局數的投手，2023-2025連續三個賽季繳出超過兩百局的投球，去年賽季更是拿下了34場先發中拿下15勝，是個人單季最多勝的賽季。今年雖然受到右膝滑液囊炎與中指水泡缺陣約1個月，最終僅投160又2/3局，防禦率4.31、三振率20.1%，創下完整賽季以來的個人最差成績。

由於明年將迎來30歲賽季，外界也指出球團可能會趁他交易價值仍高時考慮將其送走。不過韋伯依然是先發陣容的核心支柱，一旦將他交易，球隊投手戰力不足的問題將會更加嚴峻。