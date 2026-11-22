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MLB／傳藍鳥將以40萬美元簽約金 網羅U23台灣投手雷皓博
藍鳥國度（Blue Jays Nation）等外媒報導，美國職棒大聯盟（MLB）多倫多藍鳥隊與今年代表台灣出戰U23世界盃棒球賽的投手雷皓博，正在敲定一份約40萬美元的合約。
外媒記者羅梅洛（Francys Romero）今天上午報導，藍鳥正在與這位右投手敲定合約，這將是藍鳥在今年國際自由球員市場簽約期間簽下的第3位台灣投手。
羅梅洛指出，雷皓博的速球球速穩定在約153公里，另有變速球與幾種變化球。
現年19歲的雷皓博出生於台灣，為台美混血，他的父親米勒（Nathan Miller）是任職於堪薩斯皇家的美籍球探。
雷皓博今年秋季曾代表台灣出戰U23世界盃棒球賽，期間出賽3場、先發1場，總計投13.2局，僅失1分責失分，投出8次三振、5次四壞保送，戰績1勝，防禦率0.51，獲選全明星隊投手獎。
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