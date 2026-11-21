老虎隊進入後史庫柏（Tarik Skubal）時代，今天和25歲右投梅爾頓（Troy Melton）達成協議，簽下6年4650萬美元延長合約，加上激勵獎金最多可達9800萬美元，附帶2033年球隊選擇權。

老虎今年交易大限前送走強投史庫柏與麥茲（Casey Mize），去年登上大聯盟的梅爾頓今年成為先發輪值固定成員，先發20場，114.1局投出94次三振。

如今梅爾頓延長合約，這是老虎自韋蘭德（Justin Verlander）2013年7年1.8億美元延長合約以來，球隊與投手簽下的最長年限合約。

老虎過去對於與投手簽訂長約相當謹慎，主因是齊默曼（Jordan Zimmermann）2016年賽季前以自由球員身分簽下5年合約後，表現非常不理想。