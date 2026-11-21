今天是大聯盟不續約名單截止日，洋基隊不會給2024年新人王希爾（Luis Gil）和36歲牛棚投手克魯茲（Fernando Cruz）提供新合約，兩人將成為自由球員。

這兩人是洋基所有符合薪資仲裁資格的球員中，唯二未獲得球團提出合約的球員。洋基則向施密特（Clarke Schmidt）、賈西亞（Luis García Jr.）、韋瑟斯（Ryan Weathers）、卡巴耶羅（José Caballero）、沃爾普（Anthony Volpe）、拉莫斯（Heliot Ramos）與威爾斯（Austin Wells）提出合約。

現年28歲的希爾2024年賽季先發29場，151.2局投出171次三振，防禦率3.50，每局被上壘率1.19，奪下該年新人王。季後洋基與太空人隊討論塔克交易案時，因洋基不願出希爾，最終太空人將塔克交易至小熊隊。

不過希爾2025年春訓遭遇闊背肌拉傷，導致整季僅先發11場，球威也不如以往。今年希爾從小聯盟開季，被召回大聯盟後，只出賽4場，防禦率6.05，接著又被下放小聯盟，不久後更因肩膀發炎再次進傷兵名單。8月下旬希爾才以後援投手身分重返大聯盟，然而球威仍沒有明顯提升。

洋基36歲牛棚投手克魯茲（Fernando Cruz）。 美聯社

克魯茲則是洋基最近2年牛棚要角，經常在危機出現時，上場用高三振率拆彈。過去2季，克魯茲累計投102.2局，送出139次三振，防禦率3.33。不過2026年最後16場出賽，克魯茲防禦率上升至5.93，球威也明顯下降，他向球團反映手臂感覺不對勁，檢查後發現尺側副韌帶（UCL）出現部分撕裂。

現年36歲的克魯茲擔心以自己的年紀，如果接受手術，未來可能無法重返大聯盟，因此選擇不動手術，透過復健治療傷勢。