尼加拉瓜32歲火球男羅艾西加（Jonathan Loaisiga）回鍋洋基隊，簽下2年1800萬美元合約，附帶第3年球隊選項。

羅艾西加天賦出眾卻經常受傷病困擾，過去曾效力洋基8年，去年季後洋基不執行他500萬美元的球隊選項，後來與響尾蛇隊簽下小聯盟約。

上季羅艾西加出賽67場，創個人生涯新高，投了67局投出48次三振，防禦率2.42，每局被上壘率1.03。

據紐約郵報報導，羅艾西加最終選擇洋基，而不是同樣急需補強牛棚的大都會與藍鳥。報導中提到，羅艾西加將為缺乏球速的洋基牛棚增添速球能力，羅艾西加上季伸卡球平均球速達97.9英里（約157.6公里），高於2025年的96.8英里（約155.8公里），這幫助他繳出55.8%的滾地球比例，在所有至少投滿60局的276名大聯盟投手中，排名第7。