聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／尼加拉瓜32歲火球男回鍋洋基！紐媒：製造滾地球聯盟第7
尼加拉瓜32歲火球男羅艾西加（Jonathan Loaisiga）回鍋洋基隊，簽下2年1800萬美元合約，附帶第3年球隊選項。
羅艾西加天賦出眾卻經常受傷病困擾，過去曾效力洋基8年，去年季後洋基不執行他500萬美元的球隊選項，後來與響尾蛇隊簽下小聯盟約。
上季羅艾西加出賽67場，創個人生涯新高，投了67局投出48次三振，防禦率2.42，每局被上壘率1.03。
據紐約郵報報導，羅艾西加最終選擇洋基，而不是同樣急需補強牛棚的大都會與藍鳥。報導中提到，羅艾西加將為缺乏球速的洋基牛棚增添速球能力，羅艾西加上季伸卡球平均球速達97.9英里（約157.6公里），高於2025年的96.8英里（約155.8公里），這幫助他繳出55.8%的滾地球比例，在所有至少投滿60局的276名大聯盟投手中，排名第7。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。