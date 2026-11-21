道奇隊日本巨星大谷翔平今天與New Balance達成續約協議，雙方合作關係將延續至大谷球員生涯結束，大谷翔平的名字將冠名在New Balance位於波士頓總部的運動研究實驗室，藉此表揚他在運動員研究、創新及產品開發方面的貢獻。

大谷翔平2023年與New Balance簽約，同年他與道奇隊簽下10年7億美元的天價合約。大谷在聲明中表示：「當我最初加入New Balance時，他們看待我的方式不只是一名運動員，我們之間的關係也隨著時間變得更加緊密。」

大谷強調，「我們之間有高度的信任。無論是測試產品、提供回饋，或是協助發展新的想法，我始終覺得自己是一位真正的合作夥伴。」

這項合作預計讓New Balance擴大在日本市場的影響力。現年32歲的大谷本季出賽135場，繳出打擊率0.275、30支全壘打和81分打點的成績單。投球方面，先發登板14場，8勝2敗、防禦率1.79。大谷的合約預計將在2033年球季結束後到期，屆時已39歲。