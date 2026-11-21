聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇發動「2換1」交易！得到雙城2017年狀元路易斯
道奇隊今天送走右投米勒（Bobby Miller）、捕手艾斯皮諾沙（Francisco Espinoza），交易來27歲右打內野手路易斯（Royce Lewis）。
路易斯2017年選秀會被雙城以狀元籤拿下，但生涯飽受傷病困擾，5個賽季出賽383場，累積61轟、213打點，打擊率0.246，OPS+102，合約可以控制到2028年。路易斯上季出賽125場創生涯新高，有15轟、57打點，打擊率0.227，OPS+86。
路易斯曾在2023年單季轟出4發滿貫砲，令球迷印象深刻。過去主要擔任三壘手，上賽有82場擔任一壘手、16場擔任二壘手。
道奇送走的27歲右投曾是頂級新秀，2023年賽季11勝4敗、防禦率3.76，但此後受到傷勢影響且表現不佳影響，自2025年賽季開始以來，只在大聯盟出賽5場。
現年19歲的艾斯皮諾沙是道奇2024年國際球員簽約選進，在1A出賽32場，打擊率0.296、OPS0.713。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。