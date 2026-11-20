日職軟銀鷹隊29歲後援洋投赫南德茲（Darwinzon Hernández），今年投出日職生涯代表作，也引起大聯盟球團關注，據委內瑞拉記者李維拉（José Francisco Rivera）報導，這位火球強投將以3年1200萬美元（約台幣3.95億）加盟大都會隊，2022年後首次重返大聯盟。

赫南德茲2019至22年曾經效力大聯盟紅襪隊，但表現差強人意，4個賽季合計出賽91場，投85.1局，防禦率5.06。2023年7月轉戰軟銀，開啟日職之旅，主要擔任後援角色，以最快159公里的火球逐漸站穩腳跟，2024年起連3個球季登板超過40場，是軟銀連霸「日本一」的功臣。

今年是赫南德茲在軟銀鷹的合約年，同時也投出日職生涯代表作，累積出賽45場，戰績1勝2敗、18中繼、42.2局飆出52K，防禦率1.48、每局被上壘率0.98。