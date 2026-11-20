美國總統川普今天表示，對已故美國職棒大聯盟（MLB）歷史安打王羅斯（Pete Rose）已頒布赦免。羅斯曾因逃漏稅於1990年遭到定罪。

法新社報導，羅斯於2024年以83歲之齡逝世。他曾3度奪得世界大賽冠軍，並在職業生涯中創下大聯盟紀錄，累積4256支安打及3562場出賽，至今仍是大聯盟紀錄保持人。

1989年，羅斯因調查發現他曾下注職棒比賽，遭到終身禁止參與棒球活動的處分。不過，去年大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）裁定，終身禁令在當事人死亡後即告失效，因此恢復羅斯的資格。

1990年，羅斯因兩項提交不實所得稅申報的罪名而遭定罪，因為他未申報出售紀念品及簽名所獲得的收入。他在最低戒備等級的監獄服刑5個月後，於1991年獲釋。

川普在社群媒體發文表示：「我剛剛對已故的偉大人物彼得・羅斯頒布完整且全面的特赦。他是真正的棒球超級巨星與傳奇人物，他單季4256支安打的紀錄將永遠不會被打破。」

不過，川普的說法有誤，羅斯的4256支安打是整個職業生涯累積的紀錄，而非單一球季所締造。

川普也提到，儘管羅斯擁有大聯盟最多安打及出賽場次紀錄，卻因遭到棒球界封殺，始終無法進入美國棒球名人堂（Baseball Hall of Fame）。

川普說：「美國職棒大聯盟不讓他進入棒球名人堂，對他的待遇實在太糟糕了。我想，這大概是政治因素吧！」

這是川普近期再度運用總統特赦權，赦免曾因犯罪遭定罪人士的最新案例。

在川普第2任期內，他已頒布多項受到關注的特赦，包括1500多名涉及2021年1月6日美國國會大廈暴動而遭起訴人士，以及前紐約市長朱利安尼（RudyGiuliani）、前伊利諾州州長布拉哥耶維奇（RodBlagojevich），還有死囚唱片公司（Death RowRecords）共同創辦人哈里斯（Michael Harris）。

曼弗瑞德去年恢復羅斯資格的決定，原本就已為他再次爭取進入棒球名人堂敞開大門。

美國棒球名人堂的資深球員委員會可以透過「經典棒球」類別重新審議羅斯的入選資格，這個類別主要評選對象為對棒球運動貢獻大多發生於1980年代以前的球員。

資深球員委員會下一次預定於2027年12月審議名人堂候選人。