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MLB／道奇投手再生工廠新任務？簽下24歲前百大新秀漢斯
道奇隊休賽季失去牛棚大將菲利普斯（Evan Phillips），左投維西亞（Alex Vesia）也面臨其他隊強力競爭，如今以小聯盟合約簽下24歲右投漢斯（Tink Hence）加強深度。
2020年選秀會漢斯第2輪被紅雀隊選進，2023年起連3年進入百大新秀榜，擁有一顆不錯的變速球。不過漢斯2025年右闊背肌拉傷缺席賽季前7周，7月又遭遇肩膀傷勢，整季只投21.1局。
今年漢斯在3A轉為後援，只投20.1局，防禦率高達6.64，球速與控球表現都大幅退化，9月他又動刀治療手臂傷勢。
道奇有「投手再生工廠」美名，過去許多投手曾在道奇體系被改造成功。美國媒體「運動畫刊」分析，道奇很可能看中漢斯某些特質，希望透過調整與培養，看能否讓這位天賦出眾的投手重新找回昔日頂級新秀水準。由於是小聯盟合約，漢斯不會被列入40人名單，即使接下來發生封館，他仍可以與道奇教練團保持聯繫，並使用球隊的訓練設施。
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