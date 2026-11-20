休賽季到來各球隊持續尋求交易補強，根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，洛磯發動2換2交易，送出陣中年輕資產，包含23歲左投蘇利文（Sean Sullivan）和17歲農場捕手維利茲（Douglas Veliz），向白襪換來兩名強投馬丁（Davis Martin）以及卡斯提歐（Luis Castillo）。

洛磯上季先發投手表現不佳，僅拿下28勝70敗，並且555K、防禦率6.28、每局被上壘率1.58、被打擊率0.303都是全聯盟最爛，尋求強力投手成為休季任務。最終白襪馬丁成為交易主菜，29歲的他在今年5月底前展現出王牌潛力，開季前11場先發，更是繳出67.2局防禦率2.00的優質表現；整季則是146局、防禦率3.95。

至於曾經3度入選明星賽的強投卡斯提歐，近年狀態不穩定起伏大，上賽季在交易大限前從水手來到白襪，不過出賽9場防禦率高達8.42，後續從先發轉調牛棚。如今再次轉隊，洛磯將承擔這位前明星下賽季的2275萬美元（約台幣7.5億）薪資。

事實上在這筆交易前，白襪才以3年5250萬美元（約台幣17.3億），簽下隨釀酒人奪冠的29歲先發梅伊（Dustin May）補強輪值，如今卻將陣中主力先發之一的馬丁交易。目前球隊下季確定先發為26歲投手柏克（Sean Burke）、左投凱伊（Anthony Kay）、後援轉先發的猛投泰勒（Grant Taylor）以及梅伊，而據傳白襪也持續在交易市場網羅強力輪值。