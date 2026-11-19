老虎隊日前將2022年選秀首輪第12順位的內野手榮格（Jace Jung）指定讓渡，今天將他交易至天使隊換來現金。

榮格在小聯盟和李灝宇當過一段時間的隊友，展現不錯的打擊能力，但始終難以將表現延續到大聯盟，他有三壘、二壘與一壘守備經驗，小聯盟生涯累計出賽496場，打擊率0.249、上壘率0.367、長打率0.451，擊出83支全壘打，貢獻318分打點。

榮格今年在老虎3A出賽133場，有22支全壘打，86分打點。儘管小聯盟表現不俗，但榮格過去3個賽季在大聯盟合計只出賽61場，打擊率0.193、上壘率0.319、長打率0.230，還沒敲出過全壘打，只有5支二壘安打。

榮格有不錯的選球能力，但面對大聯盟投手時，始終難以擊出強勁的球，平均擊球初速僅84.2英里（約135.5公里）。