水手隊去年奪下分區冠軍，季後賽拚到美聯冠軍賽不敵藍鳥隊，今年卻掉到美聯西區第3，整季只拿到76勝；西雅圖時報指出，水手對新球季充滿企圖心，不難預見在這個平庸的分區，又將再次被視為奪冠熱門，日本好手鈴木誠也是值得投入1億美元的賭注。

效力水手3年的明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）確定離隊，留下的戰力空缺必須填補，正在自由球員市場尋找人選，水手棒球營運總裁迪波托（Jerry Dipoto）表示，已和其他29隊就各種潛在的交易方案進行溝通。

西雅圖時報指出，上周在拉斯維加斯舉行的大聯盟總經理會議上，多名球員的名字與水手聯繫在一起，鈴木誠也無疑是最具吸引力且切實可行的目標，或許正是球隊急需的那塊「最後拼圖」；他可幫助穩固打線核心，未來身價預計將達到1億美元甚至更高，問題在於水手高層是否願意投入必要資金簽人。

鈴木誠也5年前從日職轉戰大聯盟時，水手就曾積極爭取，最後這位強力右打和小熊隊簽下5年8500萬美元合約，一共揮出113支全壘打、攻下382分打點，最近4個球季都達20轟以上（去年32轟個人單季新高），目前藍鳥隊積極搶人，小熊、費城人、紅襪隊也對他有興趣。

西雅圖時報指出，阿羅薩雷納進入自由球員市場後，想和東岸球隊簽約，所屬的波拉斯經紀公司和各隊初步接觸，曾經提出6年約1.5億美元的合約方案；相較之下，鈴木誠也不僅擁有長打火力，還有守備優勢，雖效力小熊前4季防守表現低於平均水準，但本季已是大聯盟最有價值的右外野手之一，水手若由他鎮守右外野，防守端將會顯著提升。

鈴木誠也現年32歲，西雅圖時報提到，若為一名步入30歲中期的球員提供4到5年合約，對向來不願在自由球員市場大手筆投資的水手，無疑代表建隊理念的某種轉變，引進鈴木誠也或許值得；而且水手從2021年菊池雄星之後，陣中未再出現日本球員，可藉此機會重新建立和日本棒界的關係。