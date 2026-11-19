今天發生今年大聯盟休賽季首筆大型交易，水手與皇家隊達成「3換3」6人交易，金手套明星三壘手賈西亞（Maikel Garcia）新賽季將效力水手。

水手送出先發右投米勒（Bryce Miller）、先發右投伊凡斯（Logan Evans）和牛棚左投費雷爾（Jose A. Ferrer）。皇家送出明星三壘手賈西亞、牛棚右投麥克阿瑟（James McArthur）和自家農場第27名新秀蘭格文（L.P. Langevin）。

賈西亞去年出賽160場，累積16轟、74打點，打擊率0.286，OPS+121，生涯首度入選明星賽，季後奪下金手套獎。今年因傷只出賽82場，累積3轟、38打點，打擊率0.268，OPS+102。

水手棒球營運總裁迪波托（Jerry Dipoto）稱讚賈西亞，「他雖然守三壘，卻有像游擊手一樣的防守範圍，向前處理滾地球能力非常出色，能流暢銜接傳球動作，也能在跑壘方面為我們帶來影響力。各種能力結合起來，確實讓我們成為一支更出色、更完整，且運動能力更好的球隊。」

賈西亞去年12月簽下延長合約，這份合約保障他2027年獲得700萬美元、2028年1000萬美元、2029年1300萬美元，2030年1900萬美元，還包含2031年2100萬美元球隊選擇權。

水手送走的先發投手米勒，去年出賽22場（先發21場）、防禦率4.17，每局被上壘率1.16。伊凡斯今年因傷沒有在大聯盟登板，去年出賽16場（先發15場），防禦率4.32。牛棚左投費雷爾則是出賽73場，防禦率4.18，每局被上壘率1.47。

水手仍有6名先發投手，包括吉伯特（Logan Gilbert）、布萊恩胡（Bryan Woo）、柯比（George Kirby）、漢考克（Emerson Hancock），安德森（Kade Anderson）、史隆（Ryan Sloan），安德森是MLB百大新秀第5名。