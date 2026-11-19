大聯盟勞資爭議未解，明年球季仍有封館危機，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天重申，球團老闆不會在薪資上限問題做出妥協，他說：「雙方仍有很大的妥協空間，但有一點我絕不會妥協，就是廣大球迷強烈呼籲的問題，希望設立薪資上限和下限，這點我們絕不會讓步。」

現行勞資協議將於美東時間12月1日晚間11點59分到期，球員工會目前態度不變，反對實施薪資上限，認為這是「根本免談的事」，立場十分堅定；曼弗瑞表示，早在5月就提出方案，但球員工會一直拒絕談判，並非要他們全盤接受，至少應該審視一下這份方案，嘗試尋找折衷之道，而不是什麼方案都不提。

曼弗瑞透露，本周在紐約曼哈頓舉行的球團老闆會議，幾乎完全圍繞勞資問題。美國媒體ESPN指出，預計勞資協議到期後，資方就會實施封館，這將是1972年以來大聯盟第10次勞資停工事件，各隊和40人名單內的球員所有聯繫都將中斷，球員交易、簽約也全部停止。

曼弗瑞說：「是否封館將等到最後一刻再做決定，我無法想像資方會批准一份不包含薪資上限和下限的協議。」

ESPN指出，儘管北美其他職業運動聯盟都已採用不同形式的薪資上限制度，但球員公會堅決反對態度由來已久，已持續數十年，大聯盟資方上次正式提出設立薪資上限是1994年，當時球員發動持續7個多月的大罷工，導致世界大賽首次被迫取消。