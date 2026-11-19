道奇隊剛結束100勝、連續第13次拿下國聯西區冠軍的球季，表面上仍擁有大聯盟最豪華的戰力；但被釀酒人隊橫掃出國聯冠軍賽後，老、慢、守備範圍不足的問題也被放大。

道奇2027年真正的難題，不只是要不要補強，而是陣容裡愈來愈多人需要指定打擊（DH）休息，偏偏那個位置幾乎永遠屬於大谷翔平，這當然不是任何球隊會想抱怨的煩惱。大谷健康時，是全聯盟最頂尖的打者之一，明年更預計恢復完整二刀流。但也因為他固定卡住DH，道奇少了一個讓老將「半休」、讓傷兵先用球棒貢獻，或讓年輕強打上位的緩衝位置。

首先卡關的是兩名內野老將。佛里曼（Freddie Freeman）明年9月將滿38歲，孟西（Max Muncy）則在8月滿37歲，兩人都進入合約最後1年，預料仍會是道奇一壘、三壘主力，兩人今年表現依舊出色，但道奇讓35歲以上球員在一、三壘累積1211個打席，已是1969年分區制以來史上第2高。正常情況下，球隊可以安排兩人每周輪流守備休息、改打DH；如今大谷在陣，這條最自然的輪休路徑幾乎被封死，更棘手的是，21歲新秀德保拉（Josue De Paula）的球棒幾乎已準備好。這名道奇農場頭號新星今年9月初登大聯盟，雖然只有41打席，卻打出3成23打擊率、5成上壘率與5成81長打率，並選到11次保送、只吞5次三振。

德保拉的擊球判斷與選球能力受到高度期待，但守備仍是罩門。道奇棒球事務總裁佛里曼（Andrew Friedman）季末就明言，就當下而言，球團視他為DH型打者；他的外野守備甚至尚未達到赫南德茲（Teoscar Hernández）的水準，若德保拉明年能把左外野守到可接受程度，他有機會直接成為主力，甚至讓道奇思考赫南德茲的定位；但若守備進步有限，擁有大聯盟即戰力球棒的他，可能反而找不到固定位置。

捕手拉辛（Dalton Rushing）則是另一道難題。他本季打出2成46、12轟、OPS 0.788，OPS+達115，證明左打火力可用；只是他不僅被史密斯（Will Smith）卡在捕手位置，右手肘尺側副韌帶手術後，預計要到明年明星賽前後才能重新蹲捕，拉辛可望比蹲捕更早恢復打擊，但這恰好也是最尷尬的地方。道奇若把他留在大聯盟，等於得用一個26人名單位置，安放一名無法守備、又無法固定打DH的左打者；若送回3A，則可能讓已證明戰力的球棒暫時閒置。

換句話說，道奇明年至少有佛里曼、馬恩西、拉辛、德保拉與赫南德茲5人，都適合獲得部分DH打席，但真正能長期使用這個位置的，仍然只有大谷，道奇並非沒有解法。最直接的方案，是讓德保拉強化左外野守備，替他騰出每天的先發位置；另一條路則是讓艾德曼（Tommy Edman）回到過去的多守位角色，讓內野空間更有彈性，再從自由市場或交易找來較年輕的二壘手。

此外，道奇也必須重新設計大谷的使用方式。大谷今年受到右二頭肌與左膝傷勢困擾，7月初後不再登板，季後賽打擊也明顯下滑。球團已表明，明年首要目標是讓他在10月維持完整二刀流，因此增加休息日並非不可能；只是每讓大谷休1天，也等於少了最強打者，真正的轉折點或許在2027年球季結束後。佛里曼、孟西等人的合約陸續到期，道奇終於有機會把陣容交棒給德保拉、弗里蘭德（Alex Freeland）、席洛塔（Mike Sirota）與昆特羅（Eduardo Quintero）等新生代。

大谷不是道奇的問題，而是讓所有陣容問題更難用傳統方式解決的「超級答案」。當球隊愈來愈老、年輕打者又急著上位，道奇2027年的成敗，將取決於他們能否在不犧牲大谷二刀流價值下，替其他人找出足夠的呼吸空間。