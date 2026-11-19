道奇隊今天宣布，26歲右投哈爾沃森（Seth Halvorsen）已接受右手肘尺側副韌帶重建手術，也就是俗稱的Tommy John手術，將缺席2027年完整球季，最快得等到2028年才能重返大聯盟，這名火球後援本季季中才從洛磯隊轉戰道奇，如今卻成為休季第3名接受手肘手術的球員。不過，克萊茵（Will Klein）預計春訓前回歸，捕手拉辛（Dalton Rushing）則目標在明年7月重返捕手防區，哈爾沃森是3人中傷勢最嚴重、唯一確定明年整季報銷者。

道奇在7月20日送出右投法拉索（Nick Frasso）與外野手維杜瑞克（Landyn Vidourek），從洛磯換來哈爾沃森。球團當時看中的，就是他極為罕見的火球天賦；自2025年開季以來，他投出超過100英里速球的次數高居大聯盟前段班，本季最快球速更達101.9英里、約163.9公里，不過，道奇想「解鎖」這副手臂的計畫未能立即成功。哈爾沃森加盟後出賽11場，10局失9分、防禦率8.10，最終未能進入季後賽名單；整季在洛磯、道奇合計32場、29局，繳出1勝2敗、防禦率5.90、23次三振與17次保送。

他的平均速球仍有98.9英里，排名大聯盟投手前2%，但三振率只有16.3%，在至少投滿20局的539名投手中排名第472。換句話說，哈爾沃森的問題從來不是球速，而是控球與壓制力未能同步兌現，值得注意的是，他在3A的表現完全不同。本季分別效力洛磯、道奇3A球隊合計26場，防禦率僅1.32，三振率高達33%，也入選太平洋岸聯盟明星賽。這讓外界更看見他的天花板，卻也凸顯他尚未把小聯盟優勢帶進大聯盟。

哈爾沃森的手肘其實早有警訊。他2025年曾因右肘拉傷缺席球季最後兩個月，2019年大學時期也曾接受過TJ手術；如今再度動刀，意味著這名火球男的復出之路勢必更加漫長，道奇當初用兩名潛力新秀換取哈爾沃森，本來是替牛棚增添一張高風險、高報酬的火球牌。如今這筆交易短期內無法驗收，道奇得等到至少2028年，才能知道這名平均近99英里速球的右投，是否還有機會兌現原本被看好的後援價值。