兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）進入自由球員市場，成為最大咖球員，教士隊加入搶人行列，雙方本周將會碰面；大聯盟官網指出，這場激烈爭奪戰在所難免，目前看來教士搶到史庫柏的機會不高，他更有可能和其他球隊簽約。

官網直言，恐怕沒有任何球隊比教士更迫切需要先發投手，史庫柏是自由球員市場最優秀的投手，這就是最適合的選擇，就這麼簡單；毫無疑問，史庫柏能提升任何球隊的先發投手群戰力，對那些需要頂尖王牌投手、又急需有人分擔投球局數的球隊而言，教士展現濃厚興趣不足為奇。

山本由伸在2024年季前和道奇隊簽下12年3.25億美元合約，保有投手自由球員最高合約，預料史庫柏將會刷新紀錄；官網特別提到，教士過去開給投手的最大合約是2023年季前，和達比修有簽下6年1.08億美元合約，史庫柏所能爭取到的金額將遠超於此，甚至可能是他的3倍以上。

官網指出，棒界幾乎所有人都認為，史庫柏將會加盟大都會隊，多家美國媒體報導，雙方已在本周進行會面，目前大都會依然被視為最熱門的買家，道奇、藍鳥隊也參與競爭，可能還有幾支神秘球隊也在其中。

教士總經理普瑞勒（A.J. Preller）從不避諱網羅大牌球星，過去曾經積極爭取馬恰多（Manny Machado）、波賈茲（Xander Bogaerts 加盟，也曾透過交易引進索托（Juan Soto），甚至曾在短短幾天內換來達比修、史奈爾（Blake Snell）、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），重整先發投手群。

不過官網透露，過去幾個休賽季期間，教士在自由球員市場的活躍程度遠不如以往。