台灣混血強打「龍仔」龍恩（Jonathon Long）連兩年在3A繳出亮眼火力，卻仍無緣大聯盟，甚至沒能擠進馬林魚隊40人名單。表面看來令人意外，但攤開球探報告便能發現，他不是球棒不夠好，而是「右打一壘手」這個位置，對長打要求實在太殘酷。

龍恩2025年效力小熊3A愛荷華隊，出賽140場，打擊率3成05、上壘率4成04、長打率4成79，轟出20支全壘打、掃進91分打點，還以157支安打高居國際聯盟之冠，獲選聯盟明星一壘手，今年他在交易大限後，隨著投手葛雷特（Braxton Garrett）交易案轉戰馬林魚。整季仍在3A交出2成74打擊率、3成67上壘率、4成49長打率，另有16轟、79打點、35支二壘安打；兩季合計36轟，生涯4個小聯盟球季更有2成87打擊率、3成88上壘率、60轟的成績，數據明明不差，問題卻是龍恩的進攻表現，尚未強到能完全掩蓋守備限制。MLB Pipeline給他的打擊、長打工具皆為50分，屬於平均水準以上；優點是選球耐心佳、能擊球至全場，也有足夠揮棒速度與力量。

不過球探報告同時點出，他擊球仰角仍不足，滾地球偏多，必須更頻繁把球拉向空中，才能把原始力量真正轉換成實戰長打。對一名主要守一壘、又是右打的球員而言，16轟當然不差，卻還不足以讓球隊願意直接騰出大聯盟名額，更現實的是守備。龍恩的跑速僅40分、傳球與守備各45分；小熊過去曾讓他嘗試三壘與左外野，但受限於速度與臂力，最終仍較適合一壘。換句話說，他欠缺中線守備或外野多守位的彈性，無法輕易被放進26人名單擔任多功能替補。

馬林魚本周將投手狄許梅（Eliazar Dishmey）、貝克（Jace Beck）、懷特（Brandon White）與內野手馬修斯（Juan Matheus）納入40人名單，卻讓包括龍恩在內5名農場ㄑ排名新秀暴露在規則五選秀中。龍恩並非唯一被割捨，農場第6名米爾布蘭特（Karson Milbrandt）、第8名艾德曼（Kemp Alderman）與第10名泰勒（Brayden Taylor）同樣未獲保護，這也反映馬林魚的取捨：球團未必否定龍恩的打擊能力，而是判斷其他球隊若在規則五選秀挑走他，必須願意讓他整季留在26人名單或傷兵名單。若無法做到，就得先讓他通過讓渡，再以5萬美元歸還馬林魚。

對其他球隊來說，要為一名尚未上過大聯盟、守位受限的一壘手保留整季名額，確實不容易；馬林魚顯然願意承擔這個風險。這不代表龍恩沒有大聯盟實力，而是他的球棒必須再多一點「非他不可」的說服力。

規則五選秀暫定12月9日在冬季會議登場，但因新版勞資協議可能引發封館，賽事是否如期舉行仍有變數。若龍恩未被挑走，2027年仍可能從3A出發，等待傷兵潮或交易機會；若能把選球與安打能力升級成更穩定的長打產量，那張苦等已久的大聯盟門票，才會真正靠近。