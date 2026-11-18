MLB／大谷翔平無緣連4年銀棒獎 2020年後首次個人獎「掛蛋」
大聯盟今天公布銀棒獎名單，道奇隊日本二刀流球星大谷翔平落選，連3年獲獎紀錄中斷，這也是大谷2020年後，首次個人獎項全落空。
大谷翔平本季出賽135場，累積30轟、81打點、打擊率0.275，OPS值0.889。大谷曾在2021、2023、2024和2025年奪下銀棒獎，今年指定打擊銀棒獎由費城人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）奪下。
本季主要獎項頒發已全部結束。大谷無緣獲得MVP、漢克阿倫獎和年度MLB最佳陣容等獎項，確定在今年休賽季一獎未得，這是大谷自2020年後，首次單季個人獎項全落空。
今年共有13名球員生涯首度抱回銀棒獎，創近20年最多。老虎新秀麥戈尼格（Kevin McGonigle）和守護者新秀德勞特（Chase DeLauter）入選，這是銀棒獎1980年創立以來，第3次同時有2名新秀入選，前2次是2001年鈴木一朗、普荷斯（Albert Pujols），以及1987年諾克斯（Matt Nokes）、桑提亞哥（Benito Santiago）。
國聯銀棒獎名單：
捕手：響尾蛇莫雷諾（Gabriel Moreno）
一壘手：勇士歐森（Matt Olson，勇士）
二壘手：海盜洛威（Brandon Lowe）
三壘手：小熊布萊格曼（Alex Bregman）
游擊手：紅人克魯茲（Elly De La Cruz）
外野手：小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）
外野手：國民伍德（James Wood）
外野手：釀酒人喬里奧（Jackson Chourio）
指定打擊：費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）
工具人：釀酒人鮑爾斯（Jake Bauers）
團隊：小熊
美聯銀棒獎名單：
捕手：老虎丁格勒（Dillon Dingler）
一壘手：金鶯阿隆索（Pete Alonso）
二壘手：白襪邁德羅斯（Chase Meidroth）
三壘手：光芒卡米奈羅（Junior Caminero）
游擊手：皇家惠特（Bobby Witt Jr.）
外野手：水手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）
外野手：老虎格林（Riley Greene）
外野手：守護者德勞特（Chase DeLauter）
指定打擊：太空人艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）
工具人：老虎麥戈尼格（Kevin McGonigle）
團隊：太空人
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