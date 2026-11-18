大聯盟今天公布銀棒獎名單，道奇隊日本二刀流球星大谷翔平落選，連3年獲獎紀錄中斷，這也是大谷2020年後，首次個人獎項全落空。

大谷翔平本季出賽135場，累積30轟、81打點、打擊率0.275，OPS值0.889。大谷曾在2021、2023、2024和2025年奪下銀棒獎，今年指定打擊銀棒獎由費城人隊重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）奪下。

本季主要獎項頒發已全部結束。大谷無緣獲得MVP、漢克阿倫獎和年度MLB最佳陣容等獎項，確定在今年休賽季一獎未得，這是大谷自2020年後，首次單季個人獎項全落空。

今年共有13名球員生涯首度抱回銀棒獎，創近20年最多。老虎新秀麥戈尼格（Kevin McGonigle）和守護者新秀德勞特（Chase DeLauter）入選，這是銀棒獎1980年創立以來，第3次同時有2名新秀入選，前2次是2001年鈴木一朗、普荷斯（Albert Pujols），以及1987年諾克斯（Matt Nokes）、桑提亞哥（Benito Santiago）。

國聯銀棒獎名單： 捕手：響尾蛇莫雷諾（Gabriel Moreno） 一壘手：勇士歐森（Matt Olson，勇士） 二壘手：海盜洛威（Brandon Lowe） 三壘手：小熊布萊格曼（Alex Bregman） 游擊手：紅人克魯茲（Elly De La Cruz） 外野手：小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong） 外野手：國民伍德（James Wood） 外野手：釀酒人喬里奧（Jackson Chourio） 指定打擊：費城人史瓦伯（Kyle Schwarber） 工具人：釀酒人鮑爾斯（Jake Bauers） 團隊：小熊