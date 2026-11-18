釀酒人隊奪冠功臣再走一人，29歲先發投手梅伊（Dustin May）與白襪隊達成協議，將簽下3年5250萬美元合約（約17.3億新台幣），梅伊將挑戰連4年收下世界大賽冠軍戒指的壯舉。

白襪上季重振旗鼓，奪下84勝，美聯外卡系列賽橫掃太空人隊，但面對守護者隊的分區系列賽中，幾乎只依靠柏克（Sean Burke）一名先發投手獨挑大樑，因此增加先發輪值深度成為休賽季重要課題，如今先簽下經驗豐富的梅伊。

梅伊效力道奇隊多年，去年季中被交易至紅襪隊，隨著道奇奪下世界大賽冠軍，他仍收下冠軍戒指。梅伊今年先是效力紅雀隊，後來被交易至釀酒人隊，同樣奪下冠軍，梅伊生涯至今已有4枚冠軍戒（2020、2024、2025、2026）。

梅伊今年例行賽先發31場，7勝9敗、145.2局投出144次三振、防禦率4.70，每局被上壘率1.32。季後賽他出賽5場，2場先發、11局投出8次三振，防禦率5.73，每局被上壘率1.18。

據大聯盟官網報導，白襪也對透過入札制度挑戰大聯盟的日本投手平良海馬有興趣，他今年在日職出賽23場，防禦率1.36，每局被上壘率0.96。