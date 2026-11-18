大聯盟各隊40人名單保護期限今天截止，台灣旅美好手中，費城人隊火球男潘文輝、響尾蛇隊左投林昱珉、紅雀隊火球男林振瑋，及馬林魚隊台美混血強打龍恩（Jonathon Long），都未被放進40人名單。

4人因此取得規則五選秀資格，若在美國時間12月9日的選秀會被其他球隊挑中，生涯路線可能出現轉折；不過是否真的被選走，仍得看各隊是否願意在整季名單中騰出位置，規則五選秀的核心，在於避免球隊長期囤積潛力新秀。

球員若在被選中後，必須整季留在新東家的26人名單或大聯盟傷兵名單，不能任意下放小聯盟；若無法留隊，必須以5萬美元價碼讓原母隊選擇回收，換句話說，未進40人名單不等於遭球團放棄，但意味著他們可能被其他球隊以10萬美元低成本帶走。

林昱珉。截圖自響尾蛇隊3A官網

林昱珉本季主要在響尾蛇3A出賽，28場登板有26場先發，9勝9敗、防禦率5.16，129局送出97次三振。雖然林昱珉本季成績普通，但仍是具有先發經驗的左投，加上年僅23歲、曾在國際賽展現壓制力，仍具一定市場吸引力，響尾蛇這次一口氣保護6名新秀，包含外野手瓊斯（Druw Jones）、內野手克里桑提斯（Demetrio Crisantes）與多名投手。球團目前40人名單仍有空缺，卻沒有選擇把林昱珉放入，顯示球隊現階段仍認為，他被其他球隊選中後，要直接在大聯盟名單待滿一季並不容易。

潘文輝。 聯合報系資料照

潘文輝今年在1A、高階1A與2A合計出賽38場，全數擔任後援，繳出5勝、防禦率3.10、7次中繼與6次救援成功。他最快球速曾突破160公里，本季也順利升上2A，是費城人農場排名第20的投手新秀，不過費城人選擇先把22歲游擊新秀林孔（Bryan Rincon）放進40人名單。林孔本季在2A繳出打擊率0.267、26轟成績，被視為有機會在2027年登上大聯盟的內野戰力。費城人官網也特別點出，潘文輝與農場第6號新秀艾斯柯巴（Aroon Escobar）等人都符合規則五資格，卻未獲保護。

林振瑋先發登板，在4局中失掉3分，吞下本季第2敗，至今仍未開胡。圖截自X

林振瑋本季則在紅雀2A出賽26場，其中17場先發，繳出6勝6敗、防禦率5.00，102.1局送出118次三振。這名火球右投擁有突出的三振能力，但控球與穩定度仍是下一步課題。紅雀此次只保護游擊手貝茲（Jesús Báez）與右投歐德爾（Jacob Odle），林振瑋未能擠進名單，也得面對規則五選秀的不確定性。

龍恩。 中央社

龍恩則是4人中最接近大聯盟即戰力的野手，他今年季中從小熊被交易到馬林魚，整季在3A出賽133場，敲出16轟、83分打點，打擊率0.275，攻擊指數0.816，目前他生涯在小聯盟累積60轟，產量相當穩定，但他主守一壘，其他守位的運動能力相對受限，可能是馬林魚沒把他列入40人名單的考量。對需要右打火力、又有一壘或指定打擊空缺的球隊來說，仍是值得評估的低成本選項。