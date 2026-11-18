老虎隊為了保護農場新秀、調整40人名單，今天一口氣指定讓渡4名球員，不過台灣內野手鄭宗哲暫時沒有受到波及，仍留在球團40人名單內。這波操作最令人意外的，莫過於游擊手史威尼（Trey Sweeney）遭到割捨，也顯示鄭宗哲在老虎的內野深度競爭中，至少先站穩一席之地。

老虎今天將捕手兼一壘手布里塞諾（Josue Briceño）、內野手安德森（Max Anderson）與葛拉漢（Peyton Graham）加入40人名單，以免3人在規則五選秀中被其他球隊挑走；同時正式簽下後援投手派根（Emilio Pagán），因此必須騰出4個位置。

遭指定讓渡的4人分別是內野手榮格（Jace Jung）、游擊手史威尼、外野手維爾林（Matt Vierling）與左投米勒（Jake Miller）。其中榮格是2022年首輪新秀，史威尼則曾是老虎2024年闖進季後賽的重要一員，兩人都被列入DFA名單，反映老虎農場人才逐漸成熟後，名單競爭已變得更殘酷。

鄭宗哲上月底才從紅襪隊被交易到老虎，當時外界原本就認為，他只是球團補進的游擊、二壘防區深度，能否長久留在40人名單仍有變數。老虎隨隊記者伍德柏利（Evan Woodbery）在名單調整前也曾點名，鄭宗哲與受傷中的史威尼，都是可能受到影響的人選，沒想到老虎最終選擇保留鄭宗哲，反而將史威尼移出40人名單。史威尼自2024年交易大限從道奇轉戰老虎後，曾在該年季後賽扮演游擊防區主力，但他之後打擊表現未能持續成長，本季更因右肩手術整季報銷，成為球團做出取捨的關鍵。

鄭宗哲本季為紅襪出賽14場，39打數敲出10安，打擊率2成56，有5分打點；他在3A伍斯特則出賽94場，繳出2成41打擊率、3成45上壘率與8轟、10次盜壘。老虎看中的，正是他能守游擊、二壘，又有不錯選球能力的特質，布里塞諾則是老虎農場第4號新秀、MLB百大第86名，安德森則是農場第10號新秀，兩人被保護並不令人意外；真正的驚喜是葛拉漢。他今年在2A打出2成90打擊率、3成97上壘率，並盜壘66次，還展現游擊、二壘及外野多守位能力，最終擠進40人名單。

40人名單隨時可能再有異動，鄭宗哲並非從此高枕無憂，但這一輪名單大洗牌能夠留下，至少代表老虎願意保留這名25歲台灣內野手的彈性與守備價值。新球季若能在春訓打出存在感，他與李灝宇同披老虎戰袍、甚至同場出賽的想像，仍有機會延續。