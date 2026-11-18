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MLB／打破道奇迪亞茲最高薪紀錄！守護神貝德納續留洋基
今天是大聯盟是否接受合格報價的截止日，最終只有洋基隊終結者貝德納（David Bednar）和雙城隊捕手傑佛斯（Ryan Jeffers）接受，小熊隊鈴木誠也等6人拒絕，成為自由球員，其中釀酒人隊一壘手包爾斯（Jake Bauers）日前以4年5800萬美元價碼轉戰紅襪隊。
明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）去年和道奇隊簽下3年6900萬美元合約，今年合格報價數字為2315萬美元，因此貝德納登上歷史最高薪後援投手。
貝德納上季出賽64場，69.1局投出76次三振、7勝3敗、35次救援成功、防禦率2.47，每局被上壘率1.03，勝投數與投球局數都創個人生涯新高。
牛棚是洋基休賽季今年的補強重點，日前以1年225萬美元合約續留左投希爾（Tim Hill），包含2028年球隊選擇權。洋基希望續留布萊克本（Paul Blackburn），並對上季效力教士隊的左投莫瑞洪（Adrian Morejon）感興趣，同時考慮找火球男羅艾西加（Jonathan Loaisiga）回鍋。
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