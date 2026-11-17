兩屆塞揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal）投入自由市場，成為今年休季最受矚目的王牌爭奪戰。《ESPN》近日盤點30隊競爭力，將道奇隊排在最可能搶下他的第1名，接著依序是大都會、教士、藍鳥與白襪隊。

史庫柏近3季防禦率僅2.42，市場預估他有機會簽下8年3.52億美元的天價合約。當今大聯盟能穩定吃局數的頂級先發愈來愈少，2026年全聯盟僅1人投滿200局，也讓史庫柏的下一站不只攸關一紙大約，更可能左右多支球隊未來數年的競爭版圖。

道奇在季中交易大限換來史庫柏，雖然最終無緣完成3連霸，卻已率先取得合作優勢。他轉隊後10場先發拿下5勝2敗、防禦率2.61，季後賽兩度先發投11局失3分、飆出14次三振，表現符合王牌身價，史庫柏在球季結束後形容道奇是「不可思議的球團、不可思議的隊友與球迷」，也與史奈爾（Blake Snell）建立交情。道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）已證實，球團預計將與史庫柏經紀團隊會面。

儘管道奇2027年豪華稅薪資預估已高達3.86億美元，且先發輪值已有大谷翔平、史奈爾、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、山本由伸與佐佐木朗希等人，《ESPN》仍將他們排在第1位。理由很簡單，道奇不缺先發，但若有機會留下聯盟最頂級左投，仍有能力把價格推到最後。

不過，外界目前最看好史庫柏的目的地，其實是大都會。大都會去年先發輪值防禦率僅排大聯盟第23，2027年除了麥克連恩（Nolan McLean）與史考特（Christian Scott）外，缺少真正穩定的先發保證，大都會老闆柯恩（Steve Cohen）向來不怕砸錢，球隊又連兩年無緣季後賽，史庫柏正是能夠立刻改變輪值天花板的人選。即使棒球事務總裁史登斯（David Stearns）過去不愛給投手超長約，但若要快速翻轉戰力，史庫柏顯然是少數值得打破原則的目標，大都會在2027年後還將卸下馬奈亞（Sean Manaea）、千賀滉大與波蘭柯（Jorge Polanco）等合約，薪資空間有望進一步釋出。大聯盟官網日前也指出，聯盟內部普遍預期史庫柏最終將加盟大都會，道奇、教士與藍鳥都是追求者，但大都會在合約年限與金額上被認為最有優勢。

排名第3的教士，則是這場競標戰最難預料的一隊。金恩（Michael King）、布勒（Walker Buehler）、皮維塔（Nick Pivetta）、雷伊（Robbie Ray）、麥茲（Casey Mize）與吉歐里托（Lucas Giolito）都進入自由市場，幾乎整條先發輪值都得重建，新老闆瓊斯（Kwanza Jones）與費利西亞諾（Jose E. Feliciano）曾喊出「全力以赴」，若願意砸下重金，史庫柏將成為最快、也最具震撼力的重建答案。不過教士同時背負馬查多（Manny Machado）與柏格茲（Xander Bogaerts）直到2033年的長約，若用同一筆預算留住金恩，再補進2、3名投手，可能才是更實際的做法。

藍鳥被排在第4名，最大需求是投手局數。球隊去年先發輪值防禦率排名第15不算太差，投球局數卻只排第28。若能讓史庫柏與塞斯（Dylan Cease）組成雙王牌，再加上交易大限補進的索里亞諾（José Soriano），輪值強度將立刻提升，藍鳥過去曾大動作追逐大谷翔平與索托（Juan Soto），證明球團不害怕大手筆。不過小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）已進入10年5億美元合約第2年，且上季僅9轟、57打點，若再背上一張逾3億美元的投手合約，勢必增加未來風險。高斯曼（Kevin Gausman）則被視為較保守的備案。

至於第5名白襪，則是前5隊中最具戲劇性的黑馬。這支年輕球隊已從谷底反彈，也有相當乾淨的薪資空間，但隊史最大自由球員合約，仍只是班寧坦迪（Andrew Benintendi）的5年7500萬美元，與史庫柏可能突破3億美元的價碼差距極大。

《ESPN》引述名記者帕森（Jeff Passan）看法，認為白襪不太可能真正加入史庫柏爭奪戰，但「絕對應該參與」。白襪若敢端出報價，意義不只是補進一名王牌，而是正式宣告球隊結束重建、直接進入競爭窗口，從道奇想把季中租來的王牌留下，到大都會準備用財力搶人，再到教士必須重建整條輪值，史庫柏的選擇將替這個休季定調。他最後看重的未必只是誰開出最高價，而是哪支球隊能讓他相信，這筆111億元投資能換到最多次10月棒球。