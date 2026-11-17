2027年美國棒球名人堂票選名單今天揭曉，27名候選人中有14人是首度取得資格的新人，最大焦點無疑是巨人隊傳奇捕手波西（Buster Posey）。這位帶領舊金山完成3冠王朝的鐵捕，將挑戰生涯首年就進入古柏鎮。

巨人隊傳奇捕手波西。 美聯社

波西2009年登上大聯盟，整個12年生涯都效力巨人，累積1371場出賽、打擊率3成02、158支全壘打與729分打點。他在2010年拿下國聯新人王，2012年以3成36打擊率抱回國聯MVP，生涯7度入選明星賽、5度獲銀棒獎，另有1座金手套，更重要的是，波西是巨人2010、2012與2014年3座世界大賽冠軍的核心人物。2011年他曾因本壘攻防遭撞傷、導致球季提前報銷，大聯盟後續也修改本壘衝撞規則，俗稱「波西條款」。退役後，他如今更擔任巨人棒球事務總裁，首年叩關名人堂的故事性十足。

費城人隊傳奇二壘手阿特利。 美聯社

不過，這張選票不只屬於波西。費城人隊傳奇二壘手阿特利（Chase Utley）去年獲59.1%支持，是所有留任者得票最高的一人，但距離75%入選門檻仍有15.9個百分點差距，阿特利去年票數大幅成長19.3個百分點，成為本屆最值得關注的「衝刺者」。他生涯6度入選明星賽，曾率費城人在2008年奪下世界大賽冠軍，並於2007年至2011年間完成國聯東區5連霸；生涯季後賽7轟，更是二壘手紀錄。

「派帥」派提特去年得票率已翻倍，第9年票選資格的他重回討論。 美國聯合通訊社

同樣值得注意的是，「派帥」派提特（Andy Pettitte）已進入第9年票選。他去年得票率48.5%，比前一年跳升20.6個百分點，距離入選仍有一段距離，卻已重回討論核心。生涯5冠、251勝，加上長年扮演季後賽可靠先發，讓他仍有機會在最後兩年持續往上爬，「國王」赫南德茲（Félix Hernández）則是去年最大黑馬，得票率從首年的20.6%翻倍至46.1%。這位前水手王牌曾拿下塞揚獎、兩度奪防禦率王，巔峰期的宰制力備受肯定，能否延續漲勢也將成為票選焦點。

10屆游擊手金手套維茲奎爾迎來名人堂票選的第10年、也是最後一年。 美聯社

另一方面，前守護者明星游擊手維茲奎爾（Omar Vizquel）迎來BBWAA票選的第10年、也是最後一年。他去年僅獲18.4%支持，若今年仍無法突破75%門檻，將從記者票選名單中退場，前洋基強打羅德里奎茲（Alex Rodriguez）則進入第6年，去年得票率40%；佩卓亞（Dustin Pedroia）、萊特（David Wright）、羅林斯（Jimmy Rollins）、漢默斯（Cole Hamels）等人，也讓本屆名單充滿不同世代球迷的共同記憶。

本屆14名新候選人除波西外，還包括前塞揚獎投手阿里耶塔（Jake Arrieta）、3冠左投萊斯特（Jon Lester）、牛棚名將米勒（Andrew Miller）、「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）、洋基外野手賈納（Brett Gardner）、水手三壘手席格（Kyle Seager）與國民隊史代表人物齊默曼（Ryan Zimmerman）等人，全美棒球記者協會選票須在美國時間12月31日前繳回，結果將於台灣時間明年1月20日公布。候選人只要獲得75%選票即可入選，2027年名人堂典禮預計於美國時間7月25日在古柏鎮舉行。