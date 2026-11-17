大谷翔平造訪盧卡斯敘事藝術博物館（Lucas Museum of Narrative Art），分享觀覽照片，除了各種星際大戰、漫威作品外，還有一幅致敬梵谷畫作的皮卡丘版灰氈帽自畫像，罕見在IG上出現棒球與愛犬Decoy以外的貼文，分享自己的私人行程。

盧卡斯敘事藝術博物館由電影導演盧卡斯（George Lucas）及妻子共同創立，坐落於洛杉磯博覽公園內，今年9月開始對外開放，外型像是一艘巨大的白色太空船漂浮在空中，內含超過30個展廳，還有圖書館、電影院。

大谷翔平休賽季造訪盧卡斯敘事藝術博物館，一口氣分享11張照片，發圖不附文，連emoji符號都省了，只打上地點「Lucas Museum」。

盧卡斯敘事藝術博物館官方IG留言回應：「謝謝你的造訪」，隊友赫南德茲（Kike Hernandez）留言「第一張和最後一張」暴露喜好，而最後一張照片正是梵谷版皮卡丘。大聯盟官方曾詢問眾家球星最愛的寶可夢，大谷翔平當時的答案就是皮卡丘。