連續3季百敗後重返季後賽的白襪隊，休季補強鎖定日職投手市場。據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）消息，白襪已在8、9月派出球探觀察日本火腿王牌伊藤大海與西武獅強投平良海馬，預計將加入兩人的爭奪戰。

伊藤大海已於11月1日正式透過入札制度挑戰大聯盟。原本他有45天可與各隊談約，但大聯盟勞資協議將於12月1日到期，若屆時進入封館，入札談判窗口不會暫停，等同他得在剩下約2周內完成簽約，否則得回到日本火腿再打1年，29歲的伊藤本季在日職先發26場，投172.2局，繳出10勝10敗、防禦率3.18、159次三振、34次四壞球，保送率僅4.7%。他在2025年更投出2.52防禦率、196.2局與195次三振，拿下象徵日職投手最高榮耀的澤村賞。

伊藤自2021年升上一軍以來，已替火腿投超過1000局，生涯防禦率2.92、累積902次三振。他的價值在於穩定吃局數、控球與多元球種，而非單純依靠火球壓制；他本季的速球均速約148公里，但搭配指叉球、伸卡球、滑球、曲球與變速球，能以不同節奏破解打者，不過，美媒《MLB Trade Rumors》也點出伊藤的風險。他身高約176公分、屬技巧型投手，與平良海馬那種能飆破160公里的強力派不同，未來若登上大聯盟，較可能從中後段輪值定位起步。球探則認為，伊藤若改到牛棚，球速有機會拉到94至96英里，短局數威力可能再升級。

《MLB Trade Rumors》將伊藤排在今冬自由球員第36名，預估可拿到2年2000萬美元、約新台幣6.3億元合約。值得注意的是，這還不包括入札金；若以該合約計算，簽下他的球隊還得支付火腿400萬美元，總成本約2400萬美元、折合新台幣約7.6億元。

白襪確實有補強輪值的急迫性。球隊本季先發群投球局數為大聯盟最少，雖計畫把後援猛投泰勒（Grant Taylor）轉為先發，並擁有伯克（Sean Burke）、馬丁（Davis Martin）、凱伊（Anthony Kay）與卡斯提歐（Luis Castillo）等人，但仍缺乏穩定吃局數的即戰力。

西武獅強投平良海馬。 美聯社

另一名日職目標平良海馬的行情更火熱。27歲的他本季重返先發後，23場出賽投146局，繳出12勝5敗、防禦率1.36、141次三振、WHIP 0.96，且速球可達95至100英里。除了白襪，小熊、教士等隊也傳出有意，其中白襪與小熊都曾規畫與其經紀人波拉斯（Scott Boras）會面。白襪目前尚未傳出正式報價，但同時鎖定伊藤與平良，已清楚展現補強日職投手的企圖。前者是成熟、穩定的輪值型右投，後者則是天賦與球速更突出的高上限選項；在封館期限逼近下，兩名日本強投的去向，勢必成為今冬最早引爆的市場焦點。