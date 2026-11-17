大聯盟官網盤點30隊在今冬的交易候選，老虎隊的部分點名農場排名第10的內野手安德森（Max Anderson），理由是「因為二壘有李灝宇了」。

安德森為老虎隊在2023年選秀第二輪選進，本季在3A以3成06打擊率敲出126支安打、15轟、57分打點，守備位置以二壘、三壘為主，本季奪得小聯盟二壘手金手套，目前在老虎農場排名第10。

報導中指出，「這位24歲選手近兩季在2A、3A留下令人印象深刻的賽季，但還未進入40人名單，也不確定能否在2027年卡位一席。考量老虎內野人才濟濟，已有李灝宇可以負擔二壘防區，今年在小聯盟贏得金手套的安德森，若出現合適的交易，是可以被割捨的人選。」

值得注意的是，安德森已符合規則5選秀資格，尚未進入40人名單，各隊需在美國時間11月17日下午6點以前提交40人名單，將已符合規則5選秀資格但不想流失的新秀納入保護，老虎預計放進捕手兼一壘手布里塞尼歐（Josue Briceno）及安德森，如此一來，也將牽動在邊緣名單的鄭宗哲是否遭到指定讓渡。