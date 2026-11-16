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MLB／「左打剋星」希爾回鍋洋基 製造滾地球功力是後援投手最強

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊簽回低肩側投的36歲左投希爾。 路透
洋基隊簽回低肩側投的36歲左投希爾。 路透

洋基隊今年在分區系列賽失利，隊史最近一座世界大賽冠軍繼續停在2009年，總經理凱許曼（Brian Cashman）最近透露當務之急是補強牛棚，今天正式簽回低肩側投的36歲左投希爾（Tim Hill），1年合約225萬美元，加上後年250萬美元的球隊選擇權。

希爾2024年季中加盟洋基，至今出賽172場，戰績12勝6敗28中繼2救援、防禦率3.34，包括今年67場投出5勝2敗10中繼2救援、防禦率4.60，儘管後半季表現下滑仍是「左打剋星」，被打擊率只有2成13，整體攻擊指數（OPS）0.611。

希爾也是製造滾地球的專家，今年以68.9%的滾地球率位居所有後援投手之首，在壘上有跑者時接手投球，成功化解35人次的33人，對手得分率只有5.7%，這個數字也排名第1。

洋基本季後援投手群防禦率3.13在大聯盟排名第2，但多名關鍵投手已經成為自由球員，日前向「終結者」貝德納（David Bednar）提出2315萬美元的合格報價，他必須在後天之前做出決定。

大聯盟官網指出，布萊克本（Paul Blackburn）、亞布洛（Ryan Yarbrough）、施萊伯（John Schreiber）、富爾默（Michael Fulmer）都進入自由球員市場，洋基已經接觸莫瑞洪（Adrian Morejon）以及曾經效力的羅艾西加（Jonathan Loaisiga）經紀代表。

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