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MLB／2012年世界大賽單場三響砲 40歲「功夫貓熊」山多瓦退休

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「功夫貓熊」山多瓦正式宣布退休。 美聯社
「功夫貓熊」山多瓦正式宣布退休。 美聯社

曾在巨人隊奪下3座世界大賽冠軍的「功夫貓熊」山多瓦（Pablo Sandoval），今天正式宣布退休，結束漫長職棒生涯，這位40歲名將2021年結束大聯盟生涯，近年都在獨立聯盟打球。

山多瓦2008年8月登上巨人大聯盟，2010、12、14年世界大賽封王，尤其2012年對老虎隊4連勝登頂，首戰締造驚人三響砲紀錄，其中兩支全壘打砲轟韋蘭德（Justin Verlander），系列賽打擊率高達5成，獲選MVP，2015年以自由球員身分和紅襪隊簽下5年9500萬美元合約，曾與上原浩治並肩作戰。

山多瓦2021年在勇士隊卸下戰袍，大聯盟生涯14年出賽1380場，打擊率2成78、全壘打153支、打點639分，一共賺進1億1461萬美元，也在2013年代表委內瑞拉參加世界棒球經典賽，離開大聯盟後都在中南美洲職棒發展。

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