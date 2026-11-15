MiLB／旅美第二個球季動TJ手術 沈家羲變壯10公斤明年下半季再出發

22歲旅美投手沈家羲去年完成生涯第一個小聯盟球季，今年季前被大聯盟官網列為水手隊新秀排名第19，然而受到右肘傷勢影響，採取保守治療效果有限，球季尾聲決定進行韌帶置換手術（Tommy John Surgery），今年整季未出賽。

沈家羲今年迎接在小聯盟第二個完整球季，但在3月中就因肘傷被放進60天傷兵名單中，原本透過打PRP等保守治療的方式，但直到球季接近尾聲時仍感不適，因此決定進行TJ手術。

「其實一開始要開刀的時候，自己滿難接受的，因為自己還想拚今年，可是就真的沒辦法⋯⋯。」沈家羲指出，在準備開刀前，心裡十分忐忑，「其實自己做了很大的心理準備，但在開刀之後就覺得，這剛好是一個契機讓自己可以慢下來，不然平常根本沒辦法休息。」

決定開TJ手術，沈家羲也先問過其他經歷過同樣狀況的旅美投手，「我有問林維恩、林張子俊他們，還有阿輝（潘文輝）。」看著許多投手在手術後都能有好的發展，讓他能有更多正面的想法。

其中釀酒人隊林張子俊在今年4月進行TJ手術，兩人正好宿舍就在車程10分鐘的距離，因此常常見面，在辛苦的復健過程中互相陪伴。

從一開始難以接受，到現在手術後三個月，沈家羲說：「到現在自己心態調整得滿不錯，就覺得把自己準備好再繼續拚，反正自己的生涯才剛起步，未來還有很多機會。」他預計在明年二月前回美，力拚下半季復出。

今天沈家羲現身母校穀保家商舉辦的見面會活動，身材明顯更厚實許多，目前體重100公斤，已比剛赴美時多了約10公斤，他笑說：「去美國之後就慢慢變壯，吃得很健康、狂喝牛奶，再加上訓練也有差，因為看著自己的隊友，覺得自己的狀態、身材跟他們差很多的時候，就會想要跟上他們。」