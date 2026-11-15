MiLB／放棄二刀流曾經很難過 林盛恩專職投手自評表現超乎預期

曾經嘗試以「二刀流」身分挑戰美職，效力於紅人隊的21歲台灣好手林盛恩今年正式轉以投手「單刀」發展，在1A以先發投手身分出賽，也投出他自評表現「超乎預期」的半個球季。

林盛恩在高中時期投打都有出色表現，2023年從穀保家商畢業後被紅人隊青睞展開旅美生涯，前兩年在新人聯盟都以「二刀流」身分發展，去年季中升上1A後則僅以投手身分出賽。

今年林盛恩從1A出發，被定位為先發投手，不再兼任打者，球隊評估他若繼續「二刀流」，晉升的機會較慢，因此讓他專心當投手。

「我一開始其實滿難過的，因為你要放棄一個事情真的也滿難選擇⋯⋯。」林盛恩坦言，要告別「二刀流」確實有些失落，但去年一次機會下，遇上留在春訓基地復健的紅人王牌投手葛林（Hunter Greene），聽了他的一席話，讓自己慢慢能釋懷。

葛林過去也曾走過同樣的道路，放棄打擊專職投手後，成為如今的王牌，林盛恩透露：「他跟我說，二刀流不是那麼好走的一條路，因為兩邊都要兼顧，都要表現很好才有機會打到上面，如果有時候打得好、有時候投得不好，球隊或許就會認為當投手就好，因為他投球也能投到160公里，最後他就選擇當投手。」

今年球季林盛恩以投手身分在1A出賽，投了15場（14場先發），拿下6勝5敗，在61局的投球送出67次三振，防禦率3.84。他也對這樣的表現自評滿意，「今年投得滿好的，或多或少會有幾場表現不是自己想要的，但整體來說有超出自己預期。」

可惜他在7月中因肩胛下肌進入傷兵名單，球季提前關機，林盛恩說：「假如以丟完一整季的成績來看的話，我覺得應該會很好，但是就是少了半季。」然而他認為受傷也非壞事，「可以讓我知道自己到底缺少了什麼東西，在明年或季後能更明確地提升自己。」

雖然已經專職投手，林盛恩難免會「手癢」，「有時候看到隊友低潮或打不好的時候，就會想說，我可以（用打擊）幫助球隊嗎？也會想說假如今天我是先發投手，打者打不好的時候，可不可以取消DH讓我打？」

林盛恩笑說，自己偶爾會在場邊揮棒，告訴教練「我準備好了」，教練也會用「你今天丟得好，明天就讓你打擊」來激勵他，但一切都只是「說說」，本季沒有讓他以打者身份上場。

對於明年目標，林盛恩期待能順利完成一整年的賽季，預計提早赴美讓球隊掌握他的狀況。