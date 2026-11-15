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MLB／大谷翔平明年恐獲更多休息！ 道奇總管鬆口：二刀流得重新設計

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平新賽季二刀流計劃將重新設定。 路透
大谷翔平新賽季二刀流計劃將重新設定。 路透

道奇隊二刀流巨星大谷翔平，明年可能不再照著過往節奏一路操到底。總管高梅茲（Brandon Gomes）近日在大聯盟總管會議鬆口，球隊正研議如何重新分配大谷的投打負荷，包括增加指定打擊休息日、拉長先發間隔，甚至調整他開季投入輪值的時間點，高梅茲強調，這並非球團單方面替大谷排定計畫。談到2027年二刀流安排，他說：「由我們單方面決定並不合理，重點是把他納入討論，一起找出如何走完整個球季的方法。」

大谷本季後半段受到左膝與右二頭肌傷勢困擾，7月3日後未再登板投球，打擊表現也從8月開始明顯下滑。他9月一度進入傷兵名單，即使休息後趕上季後賽，整體表現仍不如預期，成為道奇休季必須重新檢視的課題，高梅茲表示，大谷休季不需要動刀，預計能以正常狀態投入春訓。不過，球隊不想只看他能否在開季登板，更在意如何讓他在10月依然健康、保有投打兩端的破壞力。

道奇目前的選項不少。若讓大谷從開季就先發，球隊可能安排他登板前後休息，或直接讓他跳過指定打擊；若輪值深度足夠，也可能拉長登板間隔，甚至延後他投球計畫。對道奇而言，每多給大谷一天完整休息，就意味著打線少了一名最具威脅的核心。

大谷生涯最完整的二刀流賽季是2022年，當年以打者身分出賽157場，投手端則投出生涯新高166局。但自從2023年9月接受第2次右手肘重大手術後，他近3季例行賽合計僅投132.2局，如何重新找回長期維持二刀流的方式，成為道奇最關鍵的難題。

高梅茲也提到，休季補強與先發輪值組成，將直接影響最終方案。道奇若能補足投手深度，便更有本錢保護大谷；反之，若開季就得依賴他吃局數，二刀流負荷只會更加沉重，對道奇來說，2027年的目標不是讓大谷打滿162場、投滿每一次輪值，而是讓他健康走到10月。經歷本季傷勢與季後賽低潮後，這名超級巨星的「休息日」，或許將成為球隊最重要的戰力配置。

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