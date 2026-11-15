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MLB／只用1小聯盟投手換到他！道奇明星左投身價衝23億 恐成短租

聯合新聞網／ 綜合報導
布比克成自由市場熱門。 法新社
布比克成自由市場熱門。 法新社

道奇隊季中從皇家隊換來左投布比克（Kris Bubic）時，原本更像是為季後賽補上一張保險。沒想到短短幾個月後，這名明星左投已成自由市場搶手貨；道奇當初只送出小聯盟右投杜蘭（Carlos Duran），如今卻可能得眼睜睜看著他的身價衝上4年7000萬美元（約新台幣23億元）。

根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）與薩蒙（Will Sammon）報導，布比克正吸引多支球隊關注，買家不只包含瞄準季後賽的強權，連重建中的球隊也有興趣。對市場而言，他仍未滿30歲、具左投與先發經驗，又曾投出明星賽等級成績，自然是少見的輪值投手選項，布比克真正讓外界記住他的，是2025年在皇家隊的強勢復活。他20場先發投116.1局，繳出8勝7敗、防禦率2.55、116次三振，首度入選明星賽；一度在前12場先發留下1.43防禦率，成為當時大聯盟最難攻克的先發投手之一。

只是他的履歷也帶著風險。布比克2023年動過Tommy John手術，2025年季末因左肩旋轉肌拉傷提前關機；本季再因左手肘、肩部不適長期缺陣。傷病讓皇家願意在交易大限前出手，也讓道奇得以用杜蘭完成這筆低成本交易。

布比克今年前9場先發為皇家拿下3勝2敗、防禦率4.11，傷癒後轉往道奇牛棚，例行賽5場登板、4.2局無失分。雖然季後賽2次出賽僅投1.1局失2分，防禦率13.50，但他的左投身分與先發潛力，顯然沒有因此被市場打折，整季來看，布比克出賽14場、投55局，繳出4勝2敗、防禦率3.76、56次三振。《Spotrac》預估他可簽下4年6950萬美元合約，但若多隊競價成形，最終價碼仍可能高於這個數字。

道奇想續留布比克，難題不只在錢。球隊季中使用他的方式已很明確，先讓他以牛棚角色慢慢找回手感；但對一名仍想回到先發輪值、重新拉高身價的29歲左投來說，哪一隊願意給出固定先發位置，恐怕比冠軍光環更有吸引力，道奇原本只是替10月多準備一條左臂，如今卻可能替市場養出一名熱門先發。這筆「1小聯盟投手換明星左投」的交易已經不虧，但若布比克最終以23億元身價轉投他隊，道奇恐怕只能感嘆，這份保險的期限實在太短。

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