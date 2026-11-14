MLB／還沒到自己巔峰期 今永昇太想在「非比尋常的世界」待久一點

33歲日籍左投今永昇太今年季後成為自由球員，面對超過10支大聯盟球隊提出的報價，會如何選擇下一個落腳處？今永昇太表示，目前離自己的「巔峰期」還很遠，希望能選擇一支能幫助自己達到巔峰狀態的球隊。

今永昇太旅美第三個球季，今年在小熊隊先發出賽32場，共投174.1局，拿下11勝10敗、防禦率3.77、送出174次三振，三項數據都是小熊全隊最佳，季後成為自由球員，成為多支大聯盟球隊爭相網羅的對象，據他的經紀人透露，提出報價的球隊超過10支。

日本媒體《NTV NEWS》今天刊出今永昇太的訪問，被問及如何選擇下一支球隊，今永昇太表示：「我認為自己的職業生涯巔峰期還沒到來，因此希望能夠選擇一支可以幫助我找出巔峰狀態、讓自己更接近那個境界的球隊。」

沒有預設自己還能在大聯盟打多久，今永昇太說：「即使簽下兩年合約，也不代表自己一定可以待滿兩年，因此一直都做好即使明天就結束棒球生涯，也不會留下遺憾的準備。」

今永昇太形容，大聯盟是一個「非比尋常的世界」，不只是競技水準非常高，還能搭乘包機、擁有寬敞的休息室，想吃的東西也能立刻準備好，「我想在這個非比尋常的世界待更久一點，因此希望自己能成為一名無論何時都受到球隊需要的球員。」