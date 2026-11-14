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MLB／為了鈴木誠也改讓塔提斯回內野？ 網友直呼：「史上最蠢點子」

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊自由球員鈴木誠也。 法新社
小熊自由球員鈴木誠也。 法新社

教士今年休賽季積極尋求打線補強，棒球事務總裁普瑞勒（A.J. Preller）日前也在總管會議上坦言，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）明年可能成為球隊的主力二壘手，好替一名具影響力的外野手騰出位置，而外界點名的人選正是小熊自由球員鈴木誠也。然而，這項計畫卻引來不少質疑，節目《Foul Territory》的主持群也表態，右外野才是塔提斯最好的位置。

「如果塔提斯全職守二壘，他會是水準以上的二壘手，他守二壘的那些時候看起來已經相當不錯了，但他在右外野是一項武器，那不一樣，那是他最好的位置。」主持人布朗（Scott Braun）表示。

前大聯盟外野手皮拉（Kevin Pillar）也認為，小塔提斯光是站在右外野，就能改變跑者的跑壘方式，「塔提斯最強的技能之一就是他那隻超扯的手臂，在二壘就沒辦法發揮那麼多……他在外野是真正的威脅。身為一個擊球後就變成跑者的人，當你把球打向右外野時，這是你一定要考慮的事。很多時候你會想，『這球應該是二壘安打，但我到底要不要多衝一個壘包？』」

事實上，塔提斯曾2度拿下白金手套獎，臂力位居聯盟前6%（PR94）。他職業生涯從游擊手起步，之後在外野大放異彩，今年也因應球隊需求守了53場二壘，守二壘時的OPS高達.974，守右外野時則是.769。

教士塔提斯可能成為球隊主力二壘手，這項計畫卻引來不少質疑。 路透
教士塔提斯可能成為球隊主力二壘手，這項計畫卻引來不少質疑。 路透

對此，普瑞勒表示，「我覺得擁有能在場上不同位置移動的球員，不管內野還是外野，這肯定很有幫助。我們看過塔提斯成為白金手套的右外野手，去年他守二壘時，不論進攻或防守都很有生產力。」他也強調，最後的決定「真的取決於我們怎麼補齊陣容」。

值得一提的是，消息傳出後，教士球迷反應相當激烈，甚至有人直呼這是「史上最蠢的點子」。

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