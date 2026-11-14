快訊

彰化縣一周內3候選人去世 政界、民俗人士這樣解讀

亞冠賽／日本隊預賽10轟3戰全勝挺進冠軍賽！台韓大戰要爭第2張門票

黃仁勳落馬有玄機？陳昭榮棄演從商…突談「黃皮膚」在白人世界處境

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大聯盟官網評選自由市場10大強打 鈴木誠也、佐藤暉明排前二

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
鈴木誠也。 法新社
鈴木誠也。 法新社

大聯盟進入休賽季，官網針對今年自由球員市場上最佳打者進行評選，列出前10名強打，其中前兩名都是日籍球星，包括小熊隊外野手鈴木誠也，以及今年季後透過入札制度挑戰大聯盟的阪神隊內野手佐藤輝明。

大聯盟官網團隊以選手的純攻擊貢獻為依據，未將守備及首位納入考量，列出自由球員市場上打者前10名，而在8名投票者中，有7人將鈴木誠也排在首位，也是目前自由市場上最搶手的人選之一。

官網內容指出，32歲的鈴木誠也從日職轉戰大聯盟，2022年加盟小熊後，維持穩定的攻擊火力輸出，雖從未入選明星賽沒拿過個人獎項，但幾乎連續4年都繳出同樣出色的表現。

鈴木誠也自2023年起的OPS+（標準化攻擊指數）依序為130、138、125、131，而這4年間其他符合規定打席數且每年OPS+至少打125的打者，只有大谷翔平、哈波（Bryce Harper）和狄佛斯（Rafael Devers）。

佐藤輝明 美聯社
佐藤輝明 美聯社

排在排行榜第二的則是阪神27歲球星佐藤輝明，今年球季在日職繳出打擊率3成06的成績，轟出39支全壘打，有106分打點，拿下中央聯盟三冠王，並幫助阪神締造隊史首次中央聯盟二連霸。

大聯盟官網指出，與他型態有些類似的村上宗隆今年在大聯盟取得成功，大聯盟各隊似乎對佐藤輝明展現出高度興趣，加上他的年紀也是這份排行榜中最年輕的打者。

大聯盟官網記者David Adler在檢視佐藤的日職追蹤數據後所表示，「他的揮棒速度很快、擊球強勁，而且能夠將球打向空中。」儘管外界對於他極度積極的打擊策略能否適應大聯盟投手仍有一些疑慮，但他的優點同樣相當值得期待。

鈴木誠也 大聯盟 MLB

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

佐藤輝明靠村神拉抬身價 有望打破李政厚亞洲野手入札紀錄

MLB／洋基不想留的奇森姆很搶手！大聯盟官網曝藍鳥等11隊有興趣

MLB／挖走國聯冠軍賽MVP！紅襪猛砸5800萬簽包爾斯 目前市場「最大咖」

MLB／道奇不妙！傳聯盟內部普遍預期史庫柏轉戰大都會

相關新聞

MLB／大聯盟官網評選自由市場10大強打 鈴木誠也、佐藤暉明排前二

大聯盟進入休賽季，官網針對今年自由球員市場上最佳打者進行評選，列出前10名強打，其中前兩名都是日籍球星，包括小熊隊外野手鈴木誠也，以及今年季後透過入札制度挑戰大聯盟的阪神隊內野手佐藤輝明。

MLB／挖走國聯冠軍賽MVP！紅襪猛砸5800萬簽包爾斯 目前市場「最大咖」

自由市場今日投出震撼彈，紅襪搶先以4年5800萬美元，簽下剛隨釀酒人奪冠、獲選國聯冠軍賽MVP的一壘手包爾斯（Jake Bauers），成為今年休賽季為止簽約的最大咖球員。

MLB／不是「爛洋基」！釀酒人教頭預言對一半 包爾斯反投世仇紅襪

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）早在奪冠慶祝時，就曾預言愛將包爾斯（Jake Bauers）將獲得洋基一紙肥約，沒想到根據《ESPN》報導，今日宣布竟是世仇紅襪與這位31歲的一壘手，達成4年5800萬美元的合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。