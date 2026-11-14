MLB／大聯盟官網評選自由市場10大強打 鈴木誠也、佐藤暉明排前二

大聯盟進入休賽季，官網針對今年自由球員市場上最佳打者進行評選，列出前10名強打，其中前兩名都是日籍球星，包括小熊隊外野手鈴木誠也，以及今年季後透過入札制度挑戰大聯盟的阪神隊內野手佐藤輝明。

大聯盟官網團隊以選手的純攻擊貢獻為依據，未將守備及首位納入考量，列出自由球員市場上打者前10名，而在8名投票者中，有7人將鈴木誠也排在首位，也是目前自由市場上最搶手的人選之一。

官網內容指出，32歲的鈴木誠也從日職轉戰大聯盟，2022年加盟小熊後，維持穩定的攻擊火力輸出，雖從未入選明星賽沒拿過個人獎項，但幾乎連續4年都繳出同樣出色的表現。

鈴木誠也自2023年起的OPS+（標準化攻擊指數）依序為130、138、125、131，而這4年間其他符合規定打席數且每年OPS+至少打125的打者，只有大谷翔平、哈波（Bryce Harper）和狄佛斯（Rafael Devers）。

佐藤輝明 美聯社

排在排行榜第二的則是阪神27歲球星佐藤輝明，今年球季在日職繳出打擊率3成06的成績，轟出39支全壘打，有106分打點，拿下中央聯盟三冠王，並幫助阪神締造隊史首次中央聯盟二連霸。

大聯盟官網指出，與他型態有些類似的村上宗隆今年在大聯盟取得成功，大聯盟各隊似乎對佐藤輝明展現出高度興趣，加上他的年紀也是這份排行榜中最年輕的打者。

大聯盟官網記者David Adler在檢視佐藤的日職追蹤數據後所表示，「他的揮棒速度很快、擊球強勁，而且能夠將球打向空中。」儘管外界對於他極度積極的打擊策略能否適應大聯盟投手仍有一些疑慮，但他的優點同樣相當值得期待。