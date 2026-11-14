MLB／不是「爛洋基」！釀酒人教頭預言對一半 包爾斯反投世仇紅襪

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）早在奪冠慶祝時，就曾預言愛將包爾斯（Jake Bauers）將獲得洋基一紙肥約，沒想到根據《ESPN》報導，今日宣布竟是世仇紅襪與這位31歲的一壘手，達成4年5800萬美元的合約。

當時包爾斯將世界大賽最後一顆出局球交給墨菲，教練也一把抱住愛將，笑著表示，「你以後肯定會發大財！等你到了那支爛透的洋基隊，大家都只顧著自己打球時，記得我們以前是怎麼一起打球的。」

由於言論直接點名洋基，墨菲事後還特地致電洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）致歉，澄清自己並非針對2026年的洋基，而是以這支豪門球隊作為高薪球員雲集球隊的例子。凱許曼也接受道歉，認為墨菲願意主動聯繫，展現了他的誠意。

如今墨菲的預言算是猜對一半，包爾斯不僅拿下生涯首張長約，還從本季270萬美元的薪資，一躍成為平均年薪1450萬美元的球員。

包爾斯本季迎來生涯代表作，例行賽繳出打擊率2成66、26轟、86分打點的成績，上壘率高達3成89，排名國聯第2，另選到94次保送，位居大聯盟第10。進入季後賽後，他更在國聯冠軍賽對道奇繳出打擊率2成86、6分打點的表現，其中第3戰面對史奈爾（Blake Snell），歷經11球纏鬥後轟出超前比分的兩分砲，最終獲選國聯冠軍賽MVP，成為釀酒人奪冠的重要功臣。