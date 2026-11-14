MLB／挖走國聯冠軍賽MVP！紅襪猛砸5800萬簽包爾斯 目前市場「最大咖」

自由市場今日投出震撼彈，紅襪搶先以4年5800萬美元，簽下剛隨釀酒人奪冠、獲選國聯冠軍賽MVP的一壘手包爾斯（Jake Bauers），成為今年休賽季為止簽約的最大咖球員。

ESPN記者帕森（Jeff Passan）指出，紅襪極需攻擊火力，今年團隊得分僅排大聯盟第23，外卡系列賽兩場只拿2分，因此包爾斯不僅能為打線增添一支左打長打，也具備內、外野守備彈性。

值得一提的是，釀酒人因曾對包爾斯提出資格報價，加上包爾斯簽下的合約超過5000萬美元，因此球團仍可獲得一個第一輪後的補償籤。

31歲的包爾斯今年迎來生涯年，出賽144場，打擊三圍.266/.389/.484，22支二壘安打，26轟、86分打點都是全隊之冠，OPS達.874，上壘率高居國聯第二、大聯盟第三，wOBA.381大聯盟第6，安打、得分、保送、OPS與長打數全數刷新生涯紀錄，並入圍國聯一壘手、工具人兩項銀棒獎決選。

至於Statcast數據顯示，包爾斯強擊球率PR94、揮棒速度PR93、追打壞球率PR93、保送率PR98，面對左投也有.267/.375/.526。

此外，包爾斯今年國聯冠軍賽第2戰與山本由伸纏鬥12球選到保送，攻佔滿壘，葉力奇（Christian Yelich）隨後擊出超前安打，把山本打退場。第3戰7局，他在第11球從史奈爾（Blake Snell）手中轟出412英呎超前兩分砲。釀酒人4戰橫掃道奇，包爾斯打擊率.286、6分打點，拿下MVP。