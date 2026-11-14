快訊

「蔡總統，妳還願意坐下聽我講完嗎？」 鍾明軒吐心聲：怕台灣民主只剩漂亮招牌

今天鋒面通過雨炸全台 下周恐迎來新一波明顯降溫 專家曝最冷時段

高庚杓驚爆酒駕撞車！「酒測值達吊銷駕照標準」…朴寶劍待播節目恐受波及

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／挖走國聯冠軍賽MVP！紅襪猛砸5800萬簽包爾斯 目前市場「最大咖」

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪以4年5800萬美元，簽下隨釀酒人奪冠、國聯冠軍賽MVP一壘手包爾斯。 路透
紅襪以4年5800萬美元，簽下隨釀酒人奪冠、國聯冠軍賽MVP一壘手包爾斯。 路透

自由市場今日投出震撼彈，紅襪搶先以4年5800萬美元，簽下剛隨釀酒人奪冠、獲選國聯冠軍賽MVP的一壘手包爾斯（Jake Bauers），成為今年休賽季為止簽約的最大咖球員。

ESPN記者帕森（Jeff Passan）指出，紅襪極需攻擊火力，今年團隊得分僅排大聯盟第23，外卡系列賽兩場只拿2分，因此包爾斯不僅能為打線增添一支左打長打，也具備內、外野守備彈性。

值得一提的是，釀酒人因曾對包爾斯提出資格報價，加上包爾斯簽下的合約超過5000萬美元，因此球團仍可獲得一個第一輪後的補償籤。

31歲的包爾斯今年迎來生涯年，出賽144場，打擊三圍.266/.389/.484，22支二壘安打，26轟、86分打點都是全隊之冠，OPS達.874，上壘率高居國聯第二、大聯盟第三，wOBA.381大聯盟第6，安打、得分、保送、OPS與長打數全數刷新生涯紀錄，並入圍國聯一壘手、工具人兩項銀棒獎決選。

至於Statcast數據顯示，包爾斯強擊球率PR94、揮棒速度PR93、追打壞球率PR93、保送率PR98，面對左投也有.267/.375/.526。

此外，包爾斯今年國聯冠軍賽第2戰與山本由伸纏鬥12球選到保送，攻佔滿壘，葉力奇（Christian Yelich）隨後擊出超前安打，把山本打退場。第3戰7局，他在第11球從史奈爾（Blake Snell）手中轟出412英呎超前兩分砲。釀酒人4戰橫掃道奇，包爾斯打擊率.286、6分打點，拿下MVP。

紅襪 MLB 冠軍 包爾 市場 大聯盟

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

U23世界盃／雷皓博完投7局+黃鈞麟超前轟 中華隊2：1逆轉日本收二連勝

中華隊今天在U23世界盃超級循環賽第2戰對上挑戰三連霸的日本隊，雷皓博完投7局壓制對手，打線則有中信兄弟隊黃鈞麟在6局上轟出超前陽春砲再當功臣，終場中華隊以2：1逆轉日本隊，複賽二連勝、戰績形成2勝2敗。

亞冠賽／今晚力拚南韓！中華隊拚晉級有3條路可走 僅1路徑不用算數學

亞冠賽打完前兩天賽程，中華隊1勝1敗，能否首度前進冠軍賽要看今天兩場比賽戰果，中華隊前進冠軍賽唯一不需算數學的途徑，為日本隊擊敗澳洲隊且中華隊擊敗南韓隊，將直接確定日本、中華隊前進冠軍賽，若上演其他劇本就要開始燒腦。

柔道／札格雷布大獎賽險勝哈薩克好手 「柔道男神」楊勇緯奪本季首金

我國「柔道男神」楊勇緯今天在札格雷布大獎賽登場，在接連擊敗以色列、德國選手後，他先是在4強賽擊敗巴黎奧運銀牌得主法國姆凱德茲（Luka Mkheidze），金牌戰又險勝哈薩克巴基詹（Aman Bakytzhan），奪下個人本季首冠。

亞冠賽／悍將應援團Juicy爆紅連日媒都來專訪 曝鈴木駿輔都喊「肉包」

中華隊征戰亞冠賽，東京巨蛋應援舞台上少不了「嬌」點，這回掠奪日本球迷目光的身影，卻是身穿「111」號球衣肉嘟嘟的男人，來自富邦悍將隊應援團的Juicy，紅到連日本媒體都特地對他進行專訪取材。

NBA／里夫斯、塞克斯頓列逐日觀察名單 龍頭湖人休兵還用21頁簡報檢討

以11勝2敗戰績高居全聯盟之冠的湖人，近期卻面臨陣容傷兵隱憂，總教練瑞迪克（JJ Redick）在今天訓練結束後透露，陣中後場大將里夫斯（Austin Reaves）因左腳跟挫傷，目前被列為每日觀察名單。

MLB／挖走國聯冠軍賽MVP！紅襪猛砸5800萬簽包爾斯 目前市場「最大咖」

自由市場今日投出震撼彈，紅襪搶先以4年5800萬美元，簽下剛隨釀酒人奪冠、獲選國聯冠軍賽MVP的一壘手包爾斯（Jake Bauers），成為今年休賽季為止簽約的最大咖球員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。