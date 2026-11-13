聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇不妙！傳聯盟內部普遍預期史庫柏轉戰大都會
2屆塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）是今年自由球員市場最大咖，據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，聯盟內部普遍預期史庫柏會加盟大都會隊，而不是留道奇隊。
大聯盟總經理會議剛在拉斯維加斯落幕，費恩森指出，聯盟內部普遍預測史庫柏將轉戰大都會，一位國聯球隊高層談到史庫柏爭奪戰時直言：「我真的不知道還有哪支球隊，能真正加入這場競爭。」
這不代表史庫柏沒追求者，道奇、藍鳥與教士隊都是有意網羅他的球隊，但考量到他對合約年限與金額的要求，大都會似乎處於最有利位置，史庫柏希望獲得一份長期合約，最終可能簽下年限7年至10年的大合約，大都會被認為最有能力滿足這個需求。
史庫柏今年在老虎和道奇隊共先發26場，158.2局投出186次三振，防禦率2.72，每局被上壘率1.12，外界預期他將挑戰超越山本由伸的12年3.25億美元投手合約紀錄。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。