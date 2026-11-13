MLB／道奇不妙！傳聯盟內部普遍預期史庫柏轉戰大都會

2屆塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）是今年自由球員市場最大咖，據大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）報導，聯盟內部普遍預期史庫柏會加盟大都會隊，而不是留道奇隊。

大聯盟總經理會議剛在拉斯維加斯落幕，費恩森指出，聯盟內部普遍預測史庫柏將轉戰大都會，一位國聯球隊高層談到史庫柏爭奪戰時直言：「我真的不知道還有哪支球隊，能真正加入這場競爭。」

這不代表史庫柏沒追求者，道奇、藍鳥與教士隊都是有意網羅他的球隊，但考量到他對合約年限與金額的要求，大都會似乎處於最有利位置，史庫柏希望獲得一份長期合約，最終可能簽下年限7年至10年的大合約，大都會被認為最有能力滿足這個需求。

史庫柏今年在老虎和道奇隊共先發26場，158.2局投出186次三振，防禦率2.72，每局被上壘率1.12，外界預期他將挑戰超越山本由伸的12年3.25億美元投手合約紀錄。