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MLB／洋基不想留的奇森姆很搶手！大聯盟官網曝藍鳥等11隊有興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）。 路透
洋基隊明星二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）。 路透

洋基隊明星二壘手奇森姆Jazz Chisholm Jr.）因打球態度散漫，遭許多媒體和球迷批評。不過這似乎未影響到他的身價，據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）報導，目前已有11隊對他有興趣。

2025年賽季奇森姆繳出31轟、31盜、OPS+122的成績單，入選明星賽且獲得銀棒獎。今年季前他豪言要挑戰50轟、50盜，結果整季狀態低迷，只有19轟、41盜、OPS+97。

奇森姆因打球態度散漫，加上連3年在季後賽低迷，因此遭外界嚴厲斥責，季後他成為自由球員並喊話想留洋基，但洋基未提合格報價。

摩洛西指出，目前已有11隊與奇澤姆團隊展開接觸，據傳藍鳥隊是其中之一，洋基在拒絕向奇澤姆提出合格報價後，預計不會是追求者之一。今年休賽季有不少二壘手選擇，自由球員有洛威（Brandon Lowe）、阿拉斯（Luis Arraez），交易市場則有響尾蛇隊馬提（Ketel Marte）。

洋基 奇森姆 Jazz Chisholm Jr. 藍鳥

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