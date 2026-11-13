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MLB／國聯中區包辦4大獎最風光 兩聯盟MVP和塞揚都全票史上首見

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟年度獎項揭曉，兩聯盟MVP與塞揚都出現全票當選，寫下史上首見紀錄。截圖自MLB X
大聯盟年度獎項揭曉，兩聯盟MVP與塞揚都出現全票當選，寫下史上首見紀錄。截圖自MLB X

美國職棒大聯盟年度獎項開獎完畢，兩聯盟年度MVP、塞揚得主都是全票當選，寫下大聯盟史上首見奇景，而國聯4座獎項都落入中區球隊手中，成為今年最豐收分區。

年度MVP在今天揭曉，國聯得主為小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），美聯則由太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）稱霸。

兩人沒落下任何一張第一名選票，寫下史上第三次兩聯盟MVP皆全票獲獎，過去兩次就在不久前，為2023年美聯大谷翔平和國聯亞古納（Ronald Acuña Jr.）、2024年美聯賈吉（Aaron Judge）和國聯大谷翔平。

今年塞揚票選也呈現一面倒，洋基隊斯萊特勒（Cam Schlittler）、釀酒人隊米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）都以全票之姿勝出，聯手締造史上第一次兩聯盟年度MVP、塞揚皆全票當選。

此外，年度MVP阿姆斯壯所屬的小熊、塞揚米蕭洛斯基所屬的釀酒人都為中區球隊，加上今年國聯新人王由紅人隊史都華（Sal Stewart）出線，釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）收下國聯最佳總教練，上演國中球隊通殺年度獎項。

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