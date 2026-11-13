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MLB／直言曾峻岳和平良海馬類型不常見 美媒盛讚：173公分奇才

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將隊曾峻岳。圖／富邦悍將隊提供（資料照）
富邦悍將隊曾峻岳。圖／富邦悍將隊提供（資料照）

中職富邦悍將火球男曾峻岳日前正式透過入札制度挑戰大聯盟，引發不少媒體關注。美媒《Baseball Prospectus》將曾峻岳與日職西武獅隊王牌平良海馬相比，稱讚這2名投手都是173公分的奇才。

曾峻岳和平良海馬今年都透過入札制度挑戰大聯盟，美媒報導中提到，今年大聯盟自由球員市場有一名球員可能無法擠進前50大自由球員榜單，但卻是相當值得關注的特例，那就是曾峻岳。

美媒分析，考量到大聯盟即將面臨封館風險，曾峻岳最終也可能選擇與日職球隊簽約。事實上一名有意挑戰國際舞台的台灣年輕球員，最後選擇加盟日職，不是令人意外的事，過去有不少亞洲球員循類似的發展路線前進，即使最終目標是挑戰大聯盟，也可能先前往日職累積經驗。

曾峻岳之所以特別引人關注，是因為他擁有2項令人印象深刻的球速紀錄，曾以97.6英里（約157公里）打破中職本土投手最快球速紀錄，2年後再次突破紀錄，將最快球速推進至98.2英里（約158公里）。更令人驚訝的是，這名投手身高竟然只有約173公分。

日職也有一名身材不算高大，卻擁有出色球速的投手，正準備透過入札制度挑戰大聯盟，正是平良海馬。他必須讓大聯盟球隊相信，即使身高只有173公分，依然能成為具有競爭力的先發投手。

過去身高只有173公分，卻能投出接近160公里速球的投手，在職棒並不常見。如今隨著曾峻岳與平良海馬同時挑戰大聯盟，讓外界不得不重新思考一個問題，對職棒投手而言，身高究竟代表什麼？

曾峻岳 平良海馬 中職 日職 MLB

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