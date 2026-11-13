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MLB／道奇牛棚大將被挖走！勇士3年11億合約簽下菲利普斯
勇士隊休賽季進行重大補強，以3年3500萬美元（約新台幣11億元）合約，挖走道奇隊牛棚大將菲利普斯（Evan Phillips），這是菲利普斯相隔8年後重返斧頭幫。
據大聯盟官網報導，勇士將在2027年與2028年球季分別支付菲利普斯1100萬美元，2029年薪資1300萬美元。
菲利普斯在2015年選秀第17輪被勇士選中，2018年登上大聯盟，季中就被交易至金鶯隊。菲利普斯生涯前期成績不佳，2021年起效力道奇後開始好轉，2022賽季防禦率僅1.14。
2025年5月菲利普斯動TJ手術，今年下半季才回歸，總共出賽31場，26局投出33次三振，防禦率3.46，每局被上壘率1.07。菲利普斯不只恢復過往三振能力，平均球速還提升，證明自己仍可以擔任大聯盟牛棚勝利組。
勇士目前牛棚布局存在不少變數，21歲右投范特斯（Didier Fuentes）新賽季挑戰轉任先發投手。資深終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）目前仍是自由球員，如果重返勇士，終結者位置可能由他與蘇亞雷斯（Robert Suarez）競爭。
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