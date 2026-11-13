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MLB／大谷不意外無緣MVP坦言是「挫折賽季」 愛犬Decoy連4年陪等放榜

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平連4年帶著愛犬Decoy觀看MVP直播。截圖自影片
大谷翔平連4年帶著愛犬Decoy觀看MVP直播。截圖自影片

美國職棒大聯盟年度MVP今天開獎，道奇隊日籍球星大谷翔平延續慣例，連續第4年帶著愛犬Decoy一起登上直播。對於今年未能獲獎，大谷直言是自己不夠好，評價今年是一個留下許多挫折的賽季。

大谷今年原本就被預期陪榜機率高，最終小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）毫無懸念勝出，包辦30張第一名選票，大谷翔平「只」拿到26張第二名、2張第三名、2張第四名選票，總分264分排名第二。

回顧今年賽季，大谷坦言：「老實說，這是一個留下許多挫折的賽季，季後賽也沒有打好，對於自己整體表現都不是很滿意。」他表示，光是可以入圍年度MVP，自己已經覺得很榮幸。

大谷展望來年有野心，「最重要的是讓身體恢復到100%，讓自己的能力可以發揮到極致，才能在更重要的舞台上取得勝利。」

有趣的是，大谷翔平的愛犬在2023年度MVP直播上首度亮相，到今年已經是連續第4年陪把拔等待開獎，體型也明顯一暝大一吋，大谷對此笑說：「對呀！因為小孩越來越大了，也開始會餵牠吃零食，所以越來越大隻了。」

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