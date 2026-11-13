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MLB／大谷半張第1名選票都沒撈到 PCA史詩級全方位賽季奪國聯MVP

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
小熊隊阿姆斯壯贏得國聯MVP。圖／取自MLB官方X
小熊隊阿姆斯壯贏得國聯MVP。圖／取自MLB官方X

國聯年度MVP開獎，毫無意外由小熊隊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）勝出，拿到所有30張第一名選票，道奇隊日籍球星大谷翔平只能落居第二，中斷連續3年奪年度MVP，這也是大谷近6年來首度在MVP票選沒拿到第一名選票。

阿姆斯壯本季繳出打擊率0.280、上壘率0.372、長打率0.570、整體攻擊指數0.942，敲出175安、45轟（並列大聯盟第一）、107分打點，加上41盜，成為今年唯一「40-40俱樂部」成員，他也是史上第二位單季40盜以上的大聯盟全壘打王，前一人為1909年柯布（Ty Cobb）的9轟78盜。

阿姆斯壯繳出大聯盟史上最全方位的賽季之一，由數據網站FanGraphs計算的WAR值（勝場貢獻值）高達10.6，與排名第二的皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）7.0差距達到3.6，海放眾家選手，寫下1956年以來首次第一名與第二名差距達到3以上。

阿姆斯壯沒落下任何一張第一名選票，大谷翔平輸得並不冤，共拿到26張第二名、2張第三名、2張第四名選票，總分264分排名第二，釀酒人隊圖朗（Brice Turang）以190分排名第三。

大谷從2021年起4奪年度MVP，包括2座美聯、2座國聯，2022年排名第二也撈到2張第一名選票，今年是他近6年來首度第一名選票掛蛋。

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